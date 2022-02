Ducati, all’asta un modello speciale: lo avete visto in Matrix

E’ stata messa in vendita una Ducati davvero rara, prodotta in edizione limitata e legata a un film campione d’incassi. E a un prezzo davvero competitivo.

La Ducati è una delle moto più iconiche nel mondo dei motori. Ha fatto la storia delle corse ma ha anche le sue moto stradali hanno segnato un’epoca, diventando dei veri oggetti venerati dai fan di tutto il mondo. E alcuni modelli sono davvero ricercati. Basti pensare alla 998S, di cui una Ben Bostrom Replica è finita all’asta lo scorso anno e battuta per 39 mila dollari. E proprio la 998 è una delle rosse più belle che siano mai state prodotte da Borgo Panigale, tanto da essere ancora oggi la moto dei sogni di tanti appassionati.

E nelle ultime ore ha fatto scalpore la messa in vendita di un pezzo speciale, quasi unico. Che ha fatto anche la storia del cinema mondiale. Infatti è una Ducati 998 usata per la saga di The Matrix.

La Ducati 998 di Matrix all’asta

Si tratta di una moto speciale, usata durante il secondo capitolo che ha visto protagonista Keanu Reeves. In particolare è stata usata nella folle corsa che vede Trinity (interpretata dall’attrice Carrie Ann Moss) cercare di sfuggire agli agenti su un’autostrada. In realtà quella era una 996, ma al momento dell’uscita del film era stata già sostituita dalla 998.

La Ducati inizialmente non fu proprio d’accordo per il colore usato, ma alla fine accettò e andò anche oltre, lanciando sul mercato una versione speciale della 998, prodotta nel 2004 in una serie limitata di soli 250 esemplari. E proprio uni di questo ora è in vendita. L’esemplare è in mostra nello showroom di Mis UK, ha poco più di 25 mila km ed è in perfette condizioni. Gli unici particolari non originali sono lo scarico Termignoni e qualche accessorio come le leve di frizione e freno anteriore.