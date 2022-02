Ducati, splendida notizia per i tifosi: è in arrivo una sorpresa sulla rossa

La Ducati è uno dei marchi italiani più amati, ed ultimamente è tornata a farla da padrone anche in MotoGP. Ecco cosa è in programma.

In casa Ducati c’è grande attesa per l’avvio della nuova stagione della MotoGP, che scatterà il 6 marzo in Qatar. La pista di Losail ha spesso sorriso alla casa di Borgo Panigale, specialmente ai tempi di Andrea Dovizioso e, nel passato, anche con Casey Stoner. Lo scorso anno il dominio è stato delle Yamaha, con Maverick Vinales e Fabio Quartararo che si imposero nei due round di apertura.

La rossa delle due ruote proviene da due titoli mondiali costruttori consecutivi, e nel 2021 è arrivato anche il titolo mondiale a squadre per il team ufficiale griffato Lenovo. Purtroppo, continua a sfuggire l’iride piloti, vinto soltanto da Stoner nell’ormai lontanissimo 2007, anno in cui demolì la concorrenza della Honda di Dani Pedrosa e della Yamaha di Valentino Rossi.

La Ducati ha avuto una crescita impressionante nelle ultime stagioni, ma è bene fare un passo indietro per registrarne tutti i progressi. Dopo il titolo vinto da Casey ed altre buone stagioni ricche di vittorie grazie all’australiano, l’arrivo del “Dottore” non diede l’aiuto sperato. Le prestazioni della Desmosedici non furono soddisfacenti, ed il nove volte campione del mondo decise di lasciare Borgo Panigale.

Per risollevare le sorti della casa bolognese venne chiamato l’ingegner Gigi Dall’Igna, che dal 2014 ha iniziato a lavorare al progetto rimettendolo in sesto. Nel 2016 è arrivata la prima vittoria dopo sei anni, con Andrea Iannone che vinse il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring.

Lo scorso anno il lavoro è stato incredibile, e Pecco Bagnaia ha dominato la parte finale del campionato con quattro vittorie sulle ultime sei gare. Tali risultati hanno portato gli addetti ai lavori a definirlo il favorito per la prossima stagione, anche se nei test si è capito che la concorrenza è piuttosto agguerrita.

La Honda sembra aver recuperato molto del gap che aveva accumulato negli ultimi due anni, grazie ad un RC213V totalmente rivista sia nel musetto che nel posteriore. L’Aprilia è quella che ha fatto lo step maggiore, ed è riuscita a raggiungere le prestazioni dei primi specialmente sul giro secco. Il mistero riguarda la Yamaha, mentre la GP22 non ha svelato le proprie carte.

Ducati, in arrivo uno speciale su SKY

La Ducati è un’icona italiana ed è amata da moltissimi appassionati, anche provenienti dall’estero. Nel 2022 l’obiettivo è quello del titolo mondiale piloti, a cui si punta con Pecco Bagnaia ed anche con Jack Miller. L’australiano si giocherà praticamente tutto in questa stagione, dopo un 2021 molto deludente riguardo alla seconda parte.

Dal team Pramac c’è Jorge Martin che spinge per ottenere un posto in quello ufficiale, ma anche Johann Zarco vuole far vedere di che pasta è fatto. In preparazione alla nuova stagione, dal 21 al 27 febbraio è in arrivo uno speciale, denominato “Nuvola Rossa“, sul canale 208, ovvero SKY Sport MotoGP.

Si parlarà molto dei grandi piloti che hanno fatto la storia della Ducati, su tutti Casey Stoner, ma anche del presente. Uno degli argomenti più interessanti riguarderà Pecco Bagnaia ed il suo sogno, che nel 2022 potrebbe trovare la realizzazione definitiva. A far parte dello speciale ci sono anche Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Loris Capirossi.

Il programma è imperdibile, e tratta un argomento appassionante come la storia della casa di Borgo Panigale. Ad oggi sarà fondamentale sfruttare il potenziale della GP22 e portarla a vincere anche il mondiale piloti, dopo un digiuno di 15 anni. Pecco ha tutte le carte in regola per farcela e sin dal Qatar attaccherà l’obiettivo.