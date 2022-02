Ducati XDiavel Nera: edizione limitata in partnership con azienda italiana

La Casa di Borgo Panigale lancia la Ducati XDiavel Nera, realizzata in soli 500 esemplari, in partnership con uno storico marchio italiano.

Ducati XDiavel Nera è l’ultima arrivata del marchio di Borgo Panigale. Nasce dalla partnership con Poltrona Frau e sarà una edizione limitata a soli 500 esemplari che sanciscono la storica collaborazione tra i due marchi made in Italy. Una moto che rispecchia i valori condivisi dalle due realtà aziendali: la tradizione artigianale, il gusto per il design, la propensione all’innovazione e l’uso di tecnologie sempre al passo con i tempi se non rivolte al futuro.

La Ducati XDiavel Nera nasce dal connubio fra i due brand italiani che privilegiano da sempre la scelta di materiali selezionati e di qualità, la passione per l’artigianalità e il ben fatto, il saper esprimere una identità unica e inconfondibile. A caratterizzare questo modello speciale è la livrea ‘Black on Black’ in cui si alternano porzioni nere lucide e opache. Una colorazione davvero intrigante e super sportiva che saprà attirare l’attenzione dei motociclisti e che farà andare a ruba la serie limitata.

I dettagli della Ducati XDiavel Nera

Un altro elemento di spicco della Ducati XDiavel Nera è la sella realizzata in Pelle Frau, una morbida pelle naturale sellata a mano, disponibile in cinque diversi colori: Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva. Inoltre sarà personalizzata con una serie di X impresse con un processo sistema di laseratura che richiamano il nome di questa moto.

Questa livrea rende la XDiavel ancora più sportiva ed è ripresa anche in un casco jet dedicato, che i proprietari di XDiavel Nera possono ordinare insieme alla moto. La XDiavel Nera è arricchita inoltre da alcuni dettagli come le pinze freno, i coperchi delle teste motore in colorazione Rosso Ducati e i cerchi forgiati alleggeriti e interamente lavorati, verniciati in nero lucido. Le selle vengono realizzate a mano dagli artigiani di Poltrona Frau, nello stabilimento di Tolentino, nel cuore delle Marche.

Inoltre sarà presente un set formato da portadocumenti e portachiavi, sempre in Pelle Frau, in colorazione abbinata a quella della sella. A spingere questa moto ci penserà il motore

bicilindrico Testastretta DVT 1262 capace di sprigionare una potenza di 160 CV a 9.500 giri/minuto. Il telaio a traliccio in tubi di acciaio garantisce maneggevolezza e agilità, mentre il pacchetto elettronico consente di garantire un alto livello di prestazioni e sicurezza.