Allarme su queste Jeep: modello ritirato per un problema

E’ allarme per un problema sui Jeep Gran Cherokee che in pratica rende inutilizzabili i veicoli. Ecco cosa sta accadendo.

La nuova generazione della Jeep Gran Cherokee è già nelle concessionarie, in particolare quelle americane. Svelata nell’ultimo trimestre del 2021, sia esteticamente che meccanicamente si discosta dal precedente moderno in quanto nasce su una piattaforma completamente diversa e va ad affiancarsi alla sorella più grande Gran Cherokee L annunciata a metà dello scorso anno. Nelle ultime settimane però c’è stato un grosso problema che ha messo in allarme la Jeep, che in queste settimane ha anche mostrato al pubblico il nuovo modello Renegade.

Infatti sia la Grand Cherokee che la Grand Cherokee L di molti utenti sono inutilizzabili, tanto che Jeep ha ordinato ai concessionari negli Usa di interrompere la vendita dei suoi SUV.

Jeep Grand Cherokee, cosa succede

Ma cosa sta accadendo su questi modelli Jeep? In pratica a causa di un problema di comunicazione tra i veicoli e i loro portachiavi, alcuni proprietari sono rimasti bloccati con auto che non si avviano.

Sui forum specializzato, alcuni utenti hanno riferito che i loro telecomandi smettono di funzionare dopo aver bloccato l’auto. Gli utenti che hanno poi tentato di sbloccare il veicolo con una chiave fisica segnalano che l’auto si comporta come se fosse stata rubata, rendendo di fatto inutilizzabile il SUV.

Come molti nuovi veicoli, i Grand Cherokee si avviano con il semplice tocco di un pulsante. Il veicolo rileva la firma identificativa a radiofrequenza della chiave del proprietario e si attiva il pulsante di avviamento. Ma alcuni Grand Cherokee non riconoscono i loro portachiavi, quindi non si avviano. I proprietari ottengono così una chiave fisica che può sbloccare il veicolo in caso di problemi con la batteria. Ma i conducenti che hanno tentato di utilizzarlo hanno scoperto che i sistemi antifurto dei veicoli si attivavano, disabilitandoli.

Soluzione trovata

Alcuni portavoce di Jeep fanno sapere che il problema riguarda un numero limitato di veicoli e non richiede un richiamo di sicurezza e che l’azienda sta contattando i clienti per informarli della disponibilità del servizio gratuito. Ad oggi si sa che ha rilevato il problema su un modulo hub a radiofrequenza difettoso che riceve il segnale del telecomando.

Per il momento comunque Jeep ha ordinato ai concessionari di bloccare la vendita dei veicoli fino a quando non saranno ispezionati e sostituiti i moduli hub secondo necessità. E viene consigliato ai proprietari che hanno riscontrato questo problema di contattare il proprio concessionario Jeep per organizzare una sostituzione gratuita del pezzo.