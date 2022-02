Quando si è ritirato Dani Pedrosa, con chi ha corso e cosa fa oggi, l’ex pilota spagnolo, storico centauro della giapponese Honda in MotoGP.

Dal ritiro al ritorno in pista, a tanti appassionati era mancato Dani Pedrosa. Ecco cosa vinceva anni fa e con quali scuderie e compagni di team ha corso. Ed ancora tanto altro sul pilota spagnolo.

Scheda di Dani Pedrosa

Nome : Daniel Pedrosa Ramal

: Daniel Pedrosa Ramal Data di nascita : 29 settembre 1985

: 29 settembre 1985 Luogo di nascita : Sabadell (Spagna)

: Sabadell (Spagna) Età : 36 anni

: 36 anni Altezza: 158 cm

158 cm Fidanzata: Yvette Amescua

Yvette Amescua Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Professione : Ex pilota motociclistico

: Ex pilota motociclistico Instagram: 26_danipedrosa

Pedrosa ricorda i duelli con Valentino Rossi: “Un rivale ma anche un idolo”

Cosa fa oggi Dani Pedrosa

Dopo essersi ritirato, anche a causa di un infortunio che lo tenne lontano dalle piste già dagli inizi del 2019, Pedrosa fu accolto come collaudatore da KTM per il 2020 e confermato per il 2021. Nel 2022 non sarà solo collaudatore, bensì da come fanno capire in KTM un ‘consigliere’ presente anche all’interno dei box, soprattutto per un aiuto ai giovani Gardner e Fernandez.

Cosa ha vinto Dani Pedrosa?

Tre campionati consecutivi del motomondiale, sono stati vinti dal bravissimo classe ’85 spagnolo. Il primo, in Classe 125 con la Honda nel 2003 a 223 punti; il secondo nel 2004 ancora in Honda e con 317 punti ma in 250; ed ancora un anno dopo con lo stesso team, a quota 309.

Dani Pedrosa: le sue scuderie

L’ex pilota catalano è praticamente stato, per decenni, un uomo Honda. Ha infatti esordito con i giapponesi in 125 nel 2001, dove ha corso fino al 2005. Poi nel 2006 l’esordio in MotoGP ancora in Honda, dove ha trascorso tutte le stagioni fino al 2018. Effettivamente in totale, sono stati 18 gli anni in cui non ha mai sciolto il legame col team. Dopo essere entrato in KTM Factory Racing per lavoro, ha svolto anche una corsa per sostituire un pilota, nella stagione 2021. Si trattò del GP di Stiria, dove fece un bel decimo posto.

I compagni di scuderia di Dani Pedrosa

Nicky Hayden e Daniel erano i piloti della HRC nel 2006. Correranno insieme ancora per due anni, poi in Repsol arriverà Andrea Dovizioso, compagno di team dello spagnolo per tre stagioni, prima di Casey Stoner che si incontrerà col catalano nel 2012. L’anno dopo invece, il suo compagno di team sarà il connazionale, Marc Marquez. I due, resteranno nella stessa squadra fino al ritiro di Dani, che però come detto, correrà anche una Gara del 2021 in KTM. Lì, condivise il box con lui, era Brad Binder.

Dani Pedrosa fidanzata

La compagna dello spagnolo è una bellissima modella bionda, Yvette Amescua, e da quel che si evince dal web, è spagnola come lui, ma molto più alta del pilota. Dalle poche foto della scorsa estate che sono emerse sui vari siti, si direbbe che è molto bella ed ha un bellissimo fisico slanciato.

Dani Pedrosa, KTM gli affida un nuovo ruolo nel 2022

Dani Pedrosa 2018 e 2021

Il Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2018 con un bel quinto posto, è stato l’ultimo GP, almeno annunciato, del catalano di Sabadell. Come già spiegato, nel 2019 aveva intenzione di restare come tester, ma fu costretto ad una operazione per una doppia frattura alla spalla destra che pareva doverlo tenere fino alla fine, lontano dalle piste. Ed invece, proprio l’anno passato si concesse un GP in KTM, potendosi concedere una wildcard dopo tre anni dal suo primo addio.