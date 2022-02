Ufficiale, perché è la Ford stessa ad averlo annunciato, questa bella auto tanto amata, non sarà più prodotta a breve.

Con la conclusione del 2022, arriverà anche l’addio ad un bellissimo modello sportivo prodotto dalla Ford. La casa americana infatti, non metterà più in fabbrica, le componenti della Ford GT. Dal 2023 in poi, si potranno acquistare solo modelli prodotti qualche mese prima oppure usati.

Il secondo modello di questa Ford, è stato messo per la prima volta in vendita nel 2016 e così dopo sei anni, si fermerà. La prima generazione dell’auto, risale invece al 2004 e fu prodotto inizialmente in soli mille modelli, per poi diventare totalmente 1.350 per le tante richieste, nonostante la volontà di farne un’edizione limitata. E così, se nel 2022 arriverà la nuova Fiesta, diremo addio alla seconda GT.

La Ford non ne produrrà mai più

Gli appassionati di motori, sono venuti a conoscenza della fine di produzione, dalla stessa voce di Jiyan Cadiz, il portavoce del marchio Dearborn. Cadiz, ha parlato ai microfoni di Motor Authority, all’interno della rassegna, Chicago Auto Show. Durante l’anno in corso, verranno costruite 250 auto, le ultime a ‘nascere’, della seconda generazione di quel modello. Sicuramente, questo avviene anche perché nel 2023 la casa statunitense si calerà del tutto nella vendita delle Ford Ranger Raptor, di cui conosciamo già il rombo del motore.

Tornando alle GT, tra gli ultimi modelli creati, nasceranno anche delle Ford GT Alan Mann Heritage Edition, dal nome del campione che vinse le 24 Ore di Le Mans nel 1966 e nel 1969. Le vetture che usciranno dalla fabbrica, sono tributi ai prototipi Ford GT40 degli anni ’60. Di questa edizione molto limitata, le prime vendite saranno possibili dal prossimo aprile.

Saranno tutte molto simili a quelle guidate proprio da Mann, rosse con una linea bianca davanti, seguita da elementi grafici all’altezza del cofano anteriore, sulle fiancate e i passaruota, che saranno in bianco ed oro. Sulla fiancata, lo stesso numero 16 con cui correva Mann, scomparso nel 2012 all’età di 75 anni.

La vettura sportiva, monterà tra l’altro sia cerchi in lega da 20 pollici, che diverse novità su minigonne laterali, estrattore posteriore ed altri elementi come lo splitter anteriore. Infine per quanto riguarda il motore, sarà montato un sei cilindri EcoBoost da 3,5 litri.