Mercedes, c’è già stupore attorno alla W13: l’esperto la promuove

La Mercedes ha girato molto nella prima giornata di test, raccogliendo tanti dati utili. L’affidabilità sembra già raggiunta.

In casa Mercedes vengono archiviati i primi dati relativi alla nuova F1 W13, la monoposto incaricata di riportare anche il titolo piloti a Brackley dopo la beffa di Abu Dhabi. George Russell e Lewis Hamilton si sono alternati al volante della freccia d’argento nella prima giornata di test a Barcellona, totalizzando 127 giri.

Il nuovo arrivato ha inanellato ben 77 tornate al mattino, risultando tra i più attivi nel turno terminato alle ore 13 assieme alla Ferrari di Charles Leclerc ed alla Red Bull di Max Verstappen. George ha ottenuto il quarto posto finale, dietro alle rosse ed alla McLaren di Lando Norris, girando in 1’20”784 con mescola C3 a banda gialla.

Nel pomeriggio è subentrato Lewis Hamilton, che ha coperto 50 giri chiudendo in quinta piazza in 1’20”929, con lo stesso compound del nuovo compagno di squadra. Anche in casa Mercedes, l’affidabilità non sembra essere un problema, come confermato anche da McLaren ed Aston Martin, i due team clienti della freccia d’argento che montano la stessa power unit.

Il sette volte campione del mondo è stato protagonista di un run molto interessante verso le 15 pomeriggio, dal quale ha tirato fuori il proprio best lap. A livello cronometrico, è inutile fare ogni tipo di paragone con la concorrenza. Non significa praticamente nulla il fatto che le due W13 abbiano concluso la prima giornata alle spalle delle Ferrari a parità di gomma, dal momento che il tipo di lavoro per cui hanno optato i team ed i carichi di benzina ci sono sconosciuti.

Ciò che interessa, almeno ora, è macinare chilometri sperando di portare a casa informazioni utili. Nella giornata di ieri, gli occhi degli esperti erano concentrati sulla Red Bull, e sulla freccia d’argento non ci sono stati particolari focus. Almeno visivamente, tra i tre top team, la W13 è quella che colpisce in maniera minore, se non per l’estrema rastrematura delle fiancate, strettissime e molto corte rispetto agli avversari.

Verstappen, c’è già entusiasmo sulla nuova Red Bull: l’olandese fa paura

Mercedes, Shovlin soddisfatto della prima giornata

Come sappiamo, anche in questo inverno i team non hanno a disposizione molte giornate di test nonostante l’avvento di monoposto del tutto nuove. Domani si chiuderanno le prove di Barcellona, per poi tornare in pista in Bahrain dall’11 al 13 di marzo, questa volta in diretta televisiva. La Mercedes, come tutte le altre squadre, potrebbero arrivare a Sakhir con vetture molto riviste, sulla base dei dati raccolti qui a Barcellona.

Lewis Hamilton e George Russell hanno bisogno di girare molto per prendere confidenza con il nuovo mezzo, ed il sette volte campione del mondo ha effettuato tante prove aerodinamiche nella mattinata di oggi. Il funzionamento aerodinamico di queste auto è molto diverso da quelle 2021, ed il primo impatto con la pista, dopo mesi di prove al simulatore ed in galleria del vento, può portare una grande mole di informazioni utili.

Al termine della prima giornata, il direttore degli ingegneri di pista della Mercedes, Andrew Shovlin, ha tracciato un bilancio di quanto visto in pista: “Abbiamo lavorato molto oggi ed entrambi i piloti sono stati in grado di darci le loro prime impressioni sulla W13. Nel complesso, la giornata è stata molto semplice, anche se guardando su e giù per la pitlane, puoi vedere quanto siano alti gli standard di affidabilità e la maggior parte dei team hanno concluso i propri piani di lavoro senza difficoltà“.

Ferrari, flessibile per essere vincente: ecco il segreto della F1-75

Anche Shovlin ha rimarcato quanto sia inutile parlare di prestazioni, almeno per ora: “Dal punto di vista del passo è troppo presto per dire dove si trovi qualcuno, abbiamo anche alcune piccole problematiche da risolvere in termini di equilibrio e prestazioni prima di provare davvero a cercare un tempo. Tuttavia, la nostra sensazione generale del primo giorno è buona e non vediamo l’ora di fare ulteriori progressi domani“.