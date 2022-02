Verstappen, c’è già entusiasmo sulla nuova Red Bull: l’olandese fa paura

Max Verstappen ha portato al debutto la nuova Red Bull RB18 nella mattinata di Barcellona. Ecco le sue prime parole sulla monoposto.

L’uomo da battere è lui, Max Verstappen. L’olandese volante vuole difendere il trono conquistato lo scorso anno, riproponendosi al top del Circus dopo il rocambolesco finale di Abu Dhabi. Tralasciando quanto accaduto nell’ultimo giro del mondiale 2021, i meriti del figlio di Jos vanno ben oltre le polemiche scatenate dalla gestione di Michael Masi, che è costata il ruolo di direttore di gara all’australiano.

Super Max ha vinto ben dieci gare in una sola stagione, riportando al vertice una Red Bull che da troppi anni attendeva la riscossa. Per la Honda si è trattato di un titolo storico, che è arrivato 30 anni esatti dopo quello ottenuto da Ayrton Senna nel 1991, all’epoca della collaborazione tra la casa nipponica e la McLaren.

La Red Bull è tornata al top della F1 dopo anni molto difficili, con l’era ibrida che aveva posto fine al dominio di Sebastian Vettel ed aveva dato il via a quello di Lewis Hamilton e della Mercedes. Dopo stagioni senza rivali, il sette volte campione del mondo si è trovato davanti un fenomeno come il figlio di Jos, supportato da un team efficiente e preparato ad ogni evenienza.

L’olandese ha retto benissimo l’impatto con la pressione, commettendo un solo grave errore che non gli è costato un granché, vale a dire l’incidente nelle qualifiche di Jeddah. Il figlio di Jos punta tutto sulla nuova RB18 per riuscire a confermarsi, ben cosciente che il livello degli avversari cresce ogni anno di più.

Adesso, con la sicurezza di aver vinto già un titolo, l’orange può guardare con maggior serenità al campionato 2022, dove scocca l’ora della riconferma. Adrian Newey ha preparato per lui e Sergio Perez un gioiello straordinario, che nei primi test di Barcellona ha già sorpreso la concorrenza per le sue splendide forme.

La RB18 segna un netto stacco con la concorrenza, puntando sulla sospensione pull rod all’anteriore (come solo la McLaren ha fatto) e su un canalone scavato sotto le pance che è destinato a fare scuola. Il muso anteriore ha mantenuto il foro visto nelle scorse stagioni, mentre l’ala anteriore è più standard e punta sui quattro flap.

Verstappen, c’è già entusiasmo per la nuova Red Bull

In casa Red Bull si sogna in grande grazie alla RB18. Max Verstappen l’ha portata al debutto nello shakedown di Silverstone la scorsa settimana, ma anche nella prima giornata dei test a Barcellona. Sergio Perez farà il suo esordio a bordo domani, ma è stato l’olandese a dare il primo parere sulla nuova auto dopo il filming day.

“Abbiamo avuto la nostra prima impressione sulla RB18 durante il giorno delle riprese svolto a Silverstone la scorsa settimana. L’auto ha davvero un bell’aspetto. Le regole sono molto diverse quest’anno, quindi è bello fare i primi giri e potersi fare subito un’idea. Non ho ancora obiettivi per la stagione, voglio solo scatenarmi in pista e cercare di fare il meglio che posso, come faccio ogni singolo anno“.

Verstappen ha concluso: “Se la macchina è veloce, sono sicuro che potremo fare di nuovo un ottimo lavoro. Non vedo l’ora di vivere un altro anno divertente insieme alla squadra ed a Checo, è un bravo ragazzo e ci spingiamo davvero a vicenda, il che alla fine della giornata è positivo per il team“.

Come si capisce dalle sue parole, Super Max è già carico a molla grazie alle forme aggressive della nuova Red Bull. La pista darà il suo giudizio definitivo tra poche settimane, dal momento che i test serviranno solo a capire meglio l’auto più che a cercare le prestazioni assolute.