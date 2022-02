L’optional Bugatti che costa più di una Porsche 911: cifra assurda

La Bugatti nella lista degli optional ha una chicca che arriva a costare una cifra spaventosa per un’auto già costosissima.

La Bugatti è una casa francese che ha fatto del lusso e dello sfarzo il suo marchio di fabbrica. Nota per le vetture sportive è stata fondata nel 1909 da un italiano, tale Ettore Bugatti. Quest’ultimo creò la casa automobilistica a Molsheim, un comune francese di 10.000 abitanti nel dipartimento del Basso Reno. Dal 1988 la Bugatti è in mano al gruppo tedesco della Volkswagen che ha saputo tenere in alto il prestigioso marchio transalpino.

Tantissime le vetture iconiche del marchio francese tra cui la Bugatti Chiron, erede della Veyron, una hypercar impressionante per prestazioni e prezzo. Un’auto che ha stabilito nuovi record di velocità, caratterizzata dalla potenza spropositata. Il costo milionario della Bugatti è in parte giustificato dalla tecnologia all’avanguardia del mezzo. La super sportiva a trazione integrale presenta un telaio monoscocca in fibra di carbonio e monta un cambio doppia frizione a 7 marce.

La carrozzeria dell’auto è leggerissima, tutta in fibra di carbonio, materiale adottato per ridurre il peso della hypercar francese. Può superare tranquillamente i 400 km/h grazie ad un quadriturbo W16 da 8 litri (1500 CV). La Chiron scatta da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e raggiunge i 200 da fermo in 6,1 secondi. Un acquirente di una Bugatti può creare la sua auto dei sogni in base alle proprie esigenze, ad esempio relativamente ai sedili è possibile scegliere tra quelli standard, quelli più confortevoli o quelli a guscio sullo stampo sportivo abbinati a cinture di sicurezza a quattro punte.

Bugatti, auto da record

La Chiron raggiunge la velocità supersonica di 420 km/h, peso/potenza 1,3 kg/cv. Per queste performance da record, il conducente utilizza la Speed Key, una chiave secondaria posizionata nelle vicinanze del sedile lato guida. La chiave principale, invece, è senza fili e può rimanere anche nella tasca del conducente. Il lavoro in galleria del vento è stato incredibile per mettere a punto un’auto così veloce e sicura.

Come se non bastasse il prezzo già impressionante della versione base (2,5 milioni), c’è una serie infinita di accessori che può far lievitare in modo vertiginoso l’esborso finale. I costi dei principali optional rimangono, solitamente, top secret essendo, per lo più, elaborati sulla base delle indicazioni della clientela, ma in rete circola un documento con una serie di optional base da far girare la testa anche a facoltosi appassionati di auto.

Un optional in particolare presenta un costo che è il caso di dire, consente all’auto di arrivare ad una cifra blu. La tinta battezzata “Blue Royal Carbon”, ovvero una speciale livrea blu scuro rappresenta l’accessorio più caro nella storia dell’auto, raggiungendo il prezzo di 222.000 dollari (195.000 euro). Immaginate quali auto potreste acquistare solo con la tinta opzionale della Chiron.

Oltre alla colorazione speciale costosissima (foto in basso) sono previsti una serie di optional clamorosamente alti che fanno lievitare il prezzo finale. Tra cui lo Sky view da 62.000 dollari (circa 55.000 euro), il pacchetto “Interior trim parts – Black anodized” da 56.000 dollari (circa 49.300 euro), oppure i sedili comfort proposti a 12.000 dollari (10.600 euro). Persino il coprimotore Blue Royal Carbon arriva a costare 11.000 euro. Potrebbe mai mancare il logo d’argento da circa 5.500 euro? Il prezzo totale può arrivare così a quasi mezzo milione, un bel appartamento in pieno centro nelle principali città italiane.