Con la sua Bugatti a 400 Km/h: incredibile quello che succede (VIDEO)

Ma è davvero possibile sfrecciare in strada a oltre 400 km/h senza prendere la multa? Ecco cosa è successo al proprietario di una Bugatti.

Non tutti i percorsi stradali hanno un limite di velocità al di fuori dei confini italiani. Eppure, la “bravata” di un ricco signore della Repubblica Ceca ha destato parecchio stupore, nonché ha generato polemiche.

Il protagonista della vicenda si chiama Radim Passer e in quel momento di trovava in Germania.

La gara: Lamborghini Huracán Sto vs Porsche 911 Gt2 Rs (VIDEO)

Una supercar al centro dello scontro

Parlando di altissime prestazioni, ovviamente la storia non può non riguardare una macchina da sogno. Nello specifico una Bugatti Chiron da 1500 cv, con uno spunto fino a 420 km/h o addirittura 483 senza limitatore.

Se si ha la fortuna di disporre di un’auto del genere è chiaro che la si vuole spremere al massimo ed è ciò che ha fatto il milionario ceco. Il tutto, come ormai prassi, immortalato in un video da pubblicare sui social, e certificato anche dalle rilevazioni GPS.

La prova a 417 km/h è avvenuta sull’autostrada A2 tra Hannover e Berlino. Un dritto da 10 km a tre corsie in cui si può spingere il pedale del gas a fondo.

Alla luce di questa considerazione non dovrebbero esserci problemi ed invece sì. Malgrado l’uomo abbia sostenuto che le condizioni di sicurezza come quelle meteo fossero buone e il traffico fosse blando vista l’ora (era l’alba) , il Ministero dei Trasporti si è detto poco convinto e ha raggiunto l’automobilista con un’informativa.

In pratica avrebbe violato la prima legge del codice stradale secondo cui chi è alla guida non deve cagionare danni, pericolo o disturbare per quanto possibile gli altri utenti.

Questo ultimo aspetto sarebbe quello maggiormente contestato, in quanto dalla immagini si vede Passer superare altri veicoli, tra cui una Porsche 911 cabrio. Non certo una cosa da poco, specialmente se non si è piloti professionisti.

Ferrari F12tdf distrutta in un incidente: il danno è incalcolabile (FOTO)

Non è comunque la prima volta che il magnate dell’est si fa beccare in castagna in imprese del genere. Già nel 2015 aveva percorso l’Autobahn a 402 km/h. Allora il mezzo utilizzato era stata una Bugatti Veyron.