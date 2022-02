MotoGP, Valentino Rossi presenta il suo nuovo team: arriva una promessa

Nuova vita e nuovo ruolo per Valentino Rossi in MotoGP. Dopo il ritiro il centauro di Tavullia ha ufficializzato l’accordo con il title sponsor Mooney ed è pronto per l’avventura con il suo team nella classe regina.

Valentino Rossi ha preso parte alla presentazione del suo nuovo team di MotoGP con sponsor Mooney. Dopo l’inaspettato passo indietro del gruppo Saudi Aramco, il Dottore è dovuto correre ai ripari chiudendo la trattativa con il nuovo sponsor italiano. La holding Tanal Entertainment, di proprietà del Principe saudita Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, aveva promesso cifre da capogiro, ma alla fine per Rossi l’accordo con la società italiana è risultato una valida alternativa.

Nel suo nuovo ruolo da dirigente, il nove volte campione del mondo ha dovuto fronteggiare una situazione subito delicata. Archiviata la questione sponsor, il Dottore ha voluto una squadra giovane e improntata sul made in Italy. Luca Marini, fratello minore di Vale e Marco Bezzecchi, debuttante in MotoGP, correranno sulla Ducati Desmosedici. Tra gli uomini fidati del campione presenti l’amico storico Alessio Salucci e Pablo Nieto, team manager del team, già responsabile dei progetti dell’Academy del Dottore e dello Sky Racing Team VR46.

La collaborazione con Ducati è una notizia splendida per i giovani centauri del VR46 Racing Team. La moto di Borgo Panigale si è dimostrata essere un bolide nelle ultime due stagioni. Dopo aver vinto il titolo costruttori nel 2020 con la coppia Dovizioso – Petrucci, la squadra corse ufficiale si è confermata sul tetto del mondo nella scorsa annata con Pecco Bagnaia e Jack Miller. Nel 2021 anche i team satellite hanno beneficiato dello straordinario livello tecnico della Rossa per ottenere trionfi e podi.

MotoGP, Valentino Rossi presenta la sua armata

Dopo ventisei anni di carriera nel motomondiale, fa strano immaginare Valentino Rossi in questa nuova veste. Dopo un deludente 2021 in sella alla Yamaha del team Petronas il centauro di Tavullia ha deciso di fermarsi e dire basta con il mondo delle due ruote. A partire dal prossimo primo aprile, a Imola, inizierà la stagione 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato dedicato alle auto Gran Turismo. Il pesarese sarà al volante di una Audi R8 LMS GT3 Evo II nel team belga W Racing Team.

Tra qualche giorno il Dottore sarà impegnato nei test prestagionali sulle quattro ruote, ma non ha voluto mancare alla presentazione ufficiale del suo primo team di MotoGP. Rossi ha ritenuto di dover lasciar spazio ai suoi ragazzi, piuttosto che riprovare una avventura sulla Ducati. Avrebbe anche potuto scegliere di risalire in sella alla moto di Borgo Panigale nel suo team, dopo il biennio sfortunato del 2011 – 2012. Largo ai giovani che dovranno dimostrare di essere all’altezza del compito.

Sulla livrea della Desmosedici spicca il title sponsor Mooney. Quest’ultima è una realtà importante ma con una storia recente, essendo nata a dicembre 2019. La società fa parte di Proximity Banking & Payments, un nuovo gruppo che unisce le attività complementari di SisalPay nel campo dei pagamenti e Banca 5, gruppo Intesa Sanpaolo, nel settore bancario. L’accordo con Mooney determina una sinergia sul piano commerciale e di marketing. Il gruppo ha deciso di puntare sui valori dello sport e l’immagine internazionale di Valentino Rossi.

Il campione di Tavullia, nel giorno della presentazione a Pesaro, ha commentato: “Siamo molto contenti di essere arrivati a questo punto perché abbiamo iniziato anche come team dalla Moto3 e quest’anno, invece, per la prima volta faremo la MotoGP. E’ bello perché è un po’ come chiudere un cerchio, però sarebbe bello anche cominciare un’altra storia, un’altra bella storia in MotoGP. Ringrazio loro che sono i nostri partner e cercheremo di fare il massimo più che altro. La partnership è nata con Mooney e ci siamo conosciuti questo inverno e ci siamo trovati bene. Vedremo le moto che sono molto belle e poi cercheremo di capire cosa dirà la pista“.