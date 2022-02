Fausto Gresini, un anno fa la scomparsa: il video che ha emozionato tutti

Un anno fa veniva a mancare Fausto Gresini: il suo team lo ha ricordato con un video emozionante.

È stato uno shock quando il 23 febbraio del 2021 è stata comunicata la morte di Fausto Gresini. Da circa due mesi stava lottando contro le conseguenze del Covid-19 e purtroppo non ce l’ha fatta.

L’ex pilota e manager del Motomondiale ha sofferto di gravi complicazioni a livello respiratorio a causa del SARS-CoV-2. Era ricoverato presso l’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna e ha vissuto settimane di alti e bassi, prima di spegnersi.

Tra fine gennaio e inizio febbraio sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, poi c’è stato un improvviso peggioramento. Il figlio Lorenzo spiegò che ad essere fatale al padre è stata una emorragia cerebrale. Fu un grande dolore per la famiglia, per gli amici e tutti coloro che avevano conosciuto e apprezzato Gresini nel corso della sua carriera.

Gresini Racing, video dedicato a Fausto nell’anniversario della morte

Gresini era una figura molto apprezzata nel paddock del Motomondiale. Un professionista serio quando c’era da lavorare e anche una persona di grande umanità. Non è un caso che ne parlino tutti bene.

Ha lasciato in eredità un team che, dopo la sua morte, è diretto dalla moglie Nadia Padovani. A supportarla ci sono anche i figli Lorenzo (lavora nel settore amministrativo) e Luca (team manager Moto2), oltre a professionisti come Michele Masini (team manager MotoGP) e Carlo Merlini (direttore commerciale e marketing) più altre figure con ruoli specifici nella struttura.

Nel 2021 il team Gresini Racing correrà in MotoGP con Enea Bastiani e Fabio Di Giannantonio, in Moto2 con Alessandro Zaccone e Filip Salac, in MotoE con Matteo Ferrari e Alessio Finello. Tanta Italia nella scelta dei piloti. Niente Moto3 quest’anno, la squadra si concentra sulle altre categorie.

L’obiettivo è sempre quello di ottenere buoni risultati e rendere fiero Fausto. Nel giorno del primo anniversario della sua morte, il team Gresini Racing ha pubblicato un video proprio per ricordare il suo fondatore.

Nel filmato ci sono tanti bei momenti sia di vita privata che sportiva di Fausto, che sia da pilota che da manager si è tolto delle belle soddisfazioni nel Motomondiale. In sella ha vinto due titoli nella classe 125 e poi da dirigente ha trionfato con il compianto Daijiro Kato in 250, con Toni Elias in Moto2 e con Jorge Martin in Moto3. Una vita successo nell’ambito personale e in quello professionale.