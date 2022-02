F1, l’Alfa Romeo si camuffa per i test di Barcellona: fa spavento (FOTO)

La nuova Alfa Romeo C42 è scesa in pista a Barcellona con una livrea camuffata che copre le linee della monoposto ad effetto suolo.

In attesa della presentazione ufficiale, la nuova Alfa Romeo ha fatto il suo debutto a Barcellona. Nella prima giornata dei test è stato Robert Kubica, in mattinata, a lanciarsi sul tracciato catalano. La nuova monoposto sarà poi presentata, ufficialmente, in un evento online il 27 febbraio alle 9 ora italiana. C’è grande curiosità per scoprire le forme della vettura italo-svizzera.

La squadra ha cambiato entrambi i piloti rispetto allo scorso anno. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, per motivi diversi, hanno lasciato il posto al debuttante Guanyu Zhou e al navigato Valtteri Bottas. Ice-man ha deciso di ritirarsi al termine di una annata avara di soddisfazioni. Antonio, invece, è stato costretto a lasciare la F1, messo alla porta per dare spazio al cinese. Zhou porta una vagonata di milioni al team, sebbene i risultati in F2 siano stati al di sotto delle aspettative.

Dopo cinque stagioni in Mercedes, Valtteri Bottas, ha scelto di proseguire la sua avventura in F1 in Alfa Romeo Racing. Nel team campione del mondo al finlandese è stato preferito l’astro nascente George Russell. Da una parte il team teutonico ha rischiato, andando a rompere degli ingranaggi perfetti, ma dall’altro punterà ad avere tra le file un futuro campione del mondo, cosa che non sarà mai Bottas.

Il debutto dell’Alfa Romeo a Barcellona

L’Alfa Romeo, comunque, è stato ben felice di accogliere un altro finlandese, dopo l’esperienza con Kimi. Per Valtteri sarà sicuramente un passo indietro sul piano del prestigio e del valore tecnico del mezzo, ma almeno ha ricevuto il tanto agognato contratto pluriennale. In Mercedes il nordico ha raccolto 10 vittorie e 58 podi e ha concluso al terzo in classifica piloti nel 2021, risultando determinante ai fini dell’ottavo mondiale costruttori consecutivo della Stella a tre punte.

Aspetto di assistere al lancio ufficiale della vettura alla presenza del team principal Frederic Vasseur e al direttore tecnico Jan Monchaux, i piloti si sono presentati a Barcellona con un outfit particolare. Lo stesso motivo grigio, nero e bianco è stato sfoggiato anche dal pilota di riserva Robert Kubica che, per primo, ha avuto il piacere di calarsi nell’abitacolo della C42. C’è stato subito un problema stamane sui dossi del tracciato catalano che ha richiesto un lavoro extra ai meccanici. La vettura nella livrea camouflage è stata leggermente rialzata, agendo sulle sospensioni.

Il pilota polacco è stato costretto a fermarsi subito ai box, perdendo l’occasione di firmare i primi riscontri cronometrici. I tecnici hanno preferito evitare guai, richiamando la vettura per effettuare una regolazione atta a non creare danni al fondo. La squadra di Hinwil vorrebbe riscattarsi nel 2022, dopo il triste risultato della passata stagione. Sebbene ci fossero grandi aspettative, nella scorsa annata Kimi e Antonio hanno totalizzato appena 13 punti, chiudendo al nono posto della graduatoria generale dei team. Grazie al nuovo regolamento tecnico, la squadra spera di aver colmato il gap rispetto ai diretti competitor.