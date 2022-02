F1, Charles Leclerc svela il suo nuovo casco: è stupendo (FOTO)

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ha iniziato l’annata 2022, sfoggiando il suo nuovo casco in occasione delle prime prove a Barcellona.

Le auto sono in pista sul Circuit de Barcelona-Catalunya per il primo assaggio della stagione. Purtroppo le nuove monoposto girano a telecamere spente e quelli spagnoli non sono stati definiti test, ma uno shakedown generale di tre giorni per tutte le squadre. I test ufficiali in Bahrain, previsti dal 10 al 12 marzo, daranno l’occasione ai fan di osservare da vicino le nuove vetture ad effetto suolo. Le sessioni partono alle 9 del mattino e terminano alle 13. Il tempo di pranzare e i piloti ricominciano a giare nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Leclerc e Sainz si daranno la staffetta in giornata e proveranno la Ferrari F1-75, iniziando a raccogliere i primi dati importanti. Il monegasco è pronto a ritagliarsi uno spazio al vertice nella prossima stagione. Il #16 ha una voglia matta di ritornare a lottare per le posizioni che contano, come accaduto nel 2019, al suo primo anno a Maranello. Il settimo posto della scorsa annata è una ferita che fa ancora male, essendo arrivato dietro agli inarrivabili driver di Mercedes e Red Bull Racing, ma anche alle spalle del suo teammate Sainz e del pilota della McLaren Mercedes Lando Norris.

CL16 ha bisogno di un’auto all’altezza del suo talento per esprimersi al meglio. Nelle ultime due stagioni non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, dovendosi accontentare al massimo della seconda posizione, come a Silverstone nel 2021. Il team è coeso e carico in vista della sfida che metterà difronte anche l’ingegno dei tecnici delle varie squadre. Sebbene il regolamento tecnico sia abbastanza restrittivo, abbiamo già visto soluzioni diverse e all’avanguardia, come la nuova RB18.

Il nuovo casco rosso di Charles Leclerc

La F1 aveva un disperato bisogno di rinnovarsi, dopo i monotoni domini di Mercedes e Red Bull Racing. Le nuove regole dovrebbero consentire uno stravolgimento, sebbene i due top team saranno ancora in prima linea. Per le squadre inseguitrici è l’occasione di ridurre il gap, magari grazie ad una intuizione geniale. La Rossa ha voluto osare, interpretando in modo aggressivo il nuovo regolamento. La F1-75 è un’auto coraggiosa, così l’ha definita il team principal Mattia Binotto.

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiesto a gran voce un’auto in grado di lottare per la vittoria. Il primo step del Cavallino è quello di tornare in lizza per il primo gradino del podio, augurandosi che non sia un evento sporadico. Per aprire un ciclo vincente la Rossa ha bisogno di risultare sin dalle prime battute un’auto competitiva, veloce e soprattutto affidabile. A Barcellona si sperimenteranno diverse soluzioni per cercare di ottimizzare gli assetti, le performance e i futuri sviluppi.

I test prestagionali serviranno per trovare la quadra in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 20 marzo in Bahrain. Inizialmente potrebbero esserci delle sorprese con auto più performanti nei primi GP, per poi calare alla distanza, con la crescita dei competitor. Il 2022 rappresenta una sfida inedita, a partire dallo stile di guida che è cambiato per tutti i driver della griglia. I piloti hanno provato al simulatore le vetture, ma le sensazioni sull’asfalto sono un altro mondo.

Charles Leclerc, inoltre, ha scelto un nuovo casco per la prossima stagione. Neanche a dirlo il colore predominante è il rosso con inserti bianchi. Presenti gli sponsor Santander, Riva, Kaspersky, Estrella Galicia 0,0 e tanti altri che sono raffigurati anche sulla F1-75. L’immagine è stata condivisa sui profili social della Scuderia Ferrari e l’inchino prima di entrare nell’abitacolo è simbolico per mettere in risalto la perfezione del casco 2022.