Bottas, altro che Mercedes: il suo cuore è già a Fiorano

Dopo cinque stagioni in Mercedes, Bottas ha cominciato l’avventura in Alfa Romeo. Il battesimo è avvenuto sull’iconica pista Ferrari.

A sorpresa il sedile occupato da Kimi Raikkonen in Alfa Romeo lo ha preso proprio lui. Uomo Mercedes legato alla Williams prima di essere promosso al fianco di Lewis Hamilton, Valtteri Bottas è ora passato alla concorrenza storica, ossia il Cavallino.

Qualche giorno fa, il finlandese ha avuto occasione di debuttare al volante della nuova C42 sul tracciato di proprietà della Ferrari, per farsi una prima idea di cosa lo attenderà a partire dal 20 marzo in Bahrain.

“Mi è capitato di vedere molti test di Fiorano in passato, ma essere lì di persona è stato speciale“, ha ammesso a Motorsport.con non nascondendo l’emozione provata. “Come pista è l’ideale per uno shakedown. Peccato solo il meteo. Avevamo una temperatura di 4 °C e il fondo bagnato, per cui siamo stati costretti a usare gomme wet per tutto il giorno”.

Bottas, avete visto il suo sosia? Sono praticamente identici (FOTO)

Bottas, che stoccata al boss Mercedes Wolff!

Nell’ultimo periodo il #77 ha vissuto diverse prime volte. Una per lui particolarmente importante è stata la firma di un contratto biennale. “Me lo sono meritato“, ha affermato con una frecciata al suo ex capo che, nel lungo periodo di collaborazione lo ha sempre voluto tenere in bilico, nell’incertezza, e in preda a grosse pressioni. “Quando devi affrontare continuamente la stessa situazione diventa stancante. Oggi invece posso pensare a lungo termine. Tutto il lavoro che faccio con il team, tutti i feedback che do, so che mi aiuteranno anche il prossimo anno, è una sensazione bella e motivante“.

Per il finnico il passaggio ad Hinwil ha rappresentato un reale punto di rottura con il passato. Del gruppo di lavoro di Stoccarda, ha infatti mantenuto soltanto il preparatore personale. Un ripartire da zero, mischiato alla consapevolezza di essere l’esperto della line-up che lo hanno spronato a non dimenticare gli obiettivi più alti. Vincere il mondiale. Un target per la verità non alla portata almeno nel breve periodo.

Bottas, confessione su Rosberg: “Adesso lo capisco”

“Se in questa stagione ci dimostrassimo in grado di entrare in zona punti con regolarità sarebbe già un grande traguardo“, ha ammesso concreto. “Ovviamente il mio sogno è salire sul podio con quest’auto“.

Nel 2021 l’Alfa Romeo ha concluso al nono posto tra i costruttori con 13 lunghezze. Peggio di lei ha fatto solamente la Haas, ferma a zero.