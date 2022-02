Mercedes, il fondo piatto ondulato della W13 è già un caso?

Tra i particolari della Mercedes W13 che hanno fatto maggiormente discutere c’è la zona del fondo piatto, che presenta un profilo che ha fatto gridare all’allarme.

Se c’è una monoposto che in questi giorni fa discutere è certamente la Mercedes. La W13, presentata da Toto Wolff e già portata in pista per il classico shakedown a Silverstone da Lewis Hamilton e George Russell ha impressionato dal punto di vista visivo. Una vettura lineare, sin troppo pulita aerodinamicamente, frutto dello studio accurato in galleria del vento. Ma guai a definirla una vettura “normale”, perché quando parliamo della casa di Stoccarda c’è sempre da aspettarsi qualcosa di geniale.

Se andiamo a vedere bene infatti la linea intrapresa dagli ingegneri e aerodinamici del team Mercedes è tutt’altro che conservativa. Si vuole tornare a vincere e subito, rimanendo dopo l’era ibrida lo standard da raggiungere. E alcune soluzioni adottate vanno in questa direzione.

Mercedes W13, pieghe sospette sul fondo piatto?

Il particolare che più ha rubato l’occhio della nuova vettura della casa di Stoccarda è sicuramente la zona delle fiancate, che risultano cortissime e strette, al contrario di quanto visto sulla Ferrari F1-75. Molto particolare anche l’ala anteriore per il suo disegno, ma a dire la verità c’è un’altra zona che ha lasciato a bocca aperta ed è quella davanti alle aperture delle pance e sul fondo piatto.

E’ proprio infatti la parte più bassa della vettura, quella che vediamo solo di profilo, ad essere finita nel mirino dei vari ingegneri. Con il ritorno dell’effetto suolo, il segreto starà proprio nel corretto utilizzo del fondo piatto, che potrebbe decidere le sorti del campionato. E già in passato abbiamo visto come soluzioni geniali abbiano fatto la differenza. In particolare la Mercedes ha sbalordito tutti per la presenza nel profilo laterale di diverse protuberanze e ondulazioni, cosa che abbiamo visto solo in parte sulle altre monoposto sin qui presentate.

Una soluzione non nuova per gli aerodinamici di Brackley, ma che ha colpito tutti, fan e addetti ai lavori. Tanto che diversi giornalisti esperti del settore, in un primo momento, hanno sollevato il dubbio che si potesse trattare di un primo profilo del fondo, ma che al di sotto ne sia presente un altro. La realtà però sembra essere molto più semplice di quanto sembri. Infatti la Mercedes in diverse gare nel 2021 presentava un profilo molto ondulato per mandare all’esterno l’aria che arriva dall’anteriore della vettura.

Tra l’altro tutta la zona è stata ridisegnata, così come più indietro lo schema delle sospensioni. In quella zona e sotto la vettura ci si giocherà tanto del campionato 2022 e non solo, visto che gran parte dei regolamenti sarà congelata fino al 2025. E guadagnare terreno sugli avversari in questo settore almeno nella prima parte del campionato potrebbe essere di vitale importanza per quanto concerne l’esito del Mondiale. Di sicuro la Mercedes W13 sarà tra le più osservate a Barcellona e a inizio anno, per cercare di capire cosa copiare.