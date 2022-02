MotoGP, test Mandalika Giorno 2: Marini da record, Marquez insegue

Luca Marini comanda la seconda giornata di test MotoGP a Mandalika, ma Marc Marquez è vicinissimo. Si riaffaccia Fabio Quartararo.

La seconda giornata dei test di MotoGP è appena terminata in Indonesia, sul tracciato di Mandalika. A dettare legge ci ha pensato Luca Marini, che sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team ha sbriciolato il record della pista. Il fratellino di Valentino Rossi ha girato in 1’31”289, tempo ottenuto nell’ultima ora di tempo utile.

Può sorridere anche Marc Marquez, che conferma il buono stato di forma della Honda su questa pista. Nella prima giornata era stato Pol Espargaro a volare in testa, ma va detto che oggi i tempi si sono abbassati di oltre un secondo. L’otto volte campione del mondo si è avvicinato tantissimo a Marini, chiudendo a 192 millesimi dal battistrada.

L’Aprilia è sempre nelle prime posizioni, con Maverick Vinales che si è inserito in terza piazza. Rispetto a quanto visto in Malesia, tuttavia, le moto italiane hanno perso quel qualcosina in più che avevano messo in mostra a Sepagna, ma magari è un fatto figlio anche delle caratteristiche delle varie piste.

Nel Motomondiale 2022 potrebbe esserci un enorme equilibrio e questi test lo stanno dimostrando. La MotoGP ci ha offerto anche oggi una grande alternanza in testa alla classifica, con Fabio Quartararo che ha riportato la Yamaha nelle prime posizioni. Il campione del mondo è quarto sulla prima M1, con quasi tre decimi di ritardo dal battistrada.

Nei primi cinque posti ci sono addirittura cinque moto diverse, perché dietro al francese c’è Joan Mir con la prima delle Suzuki. Mandalika ci sta ricordando che in questo campionato potremmo davvero divertirci, con un equilibrio in campo che non si vedeva da diversi anni tra le varie moto.

Marquez, l’obiettivo è chiaro: lo spagnolo spaventa gli avversari

MotoGP, si nascondono le Ducati ufficiali

Il sesto posto è stato appannaggio di Johann Zarco, in sella alla prima delle Ducati Pramac. Settimo Enea Bastianini sul mezzo della casa di Borgo Panigale gestito dal Gresini Racing, che in questi giorni è sempre stato particolarmente nascosto e che non cerca le prestazioni. La MotoGP ha sempre portato le squadre a giocare molto nei test, ma Pecco Bagnaia e Jack Miller si stanno superando quest’anno.

Il torinese è decimo ed ha girato in 1’31”725, vedendosi rifilare quattro decimi da Luca Marini e restando alle spalle di Jorge Martin e Pol Espargaro. Undicesimo l’esordiente Brad Binder sulla KTM, che è di gran lunga la Moto messa peggio sino a questo momento. Franco Morbidelli è in dodicesima posizione e continua ad essere limitato dai suoi grossi problemi fisici, ma almeno si è messo dietro un Alex Rins che ha combattuto di continuo con la sua Suzuki.

Franco Morbidelli contrariato: “E’ dannatamente pericoloso”

Aleix Espargaro è quattordicesimo davanti a Takaaki Nakagami ed Alex Marquez, seguiti da Fabio Di Giannantonio. In chiusura ci sono Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso, Miller e Raul Fernandez. Curioso che a Borgo Panigale non abbiano cercato la zampata con almeno una delle moto ufficiali.