Per Leclerc arriva il primo titolo del 2022: grande festa a Montecarlo

Prima gioia dell’anno per la famiglia Leclerc. Sul circuito di Abu Dhabi si è deciso, con due gare di anticipo, il campionato di Formula Regional Asia

La speranza per l’Italia è che anche la F1 ci possa regalare una scena simile, in quanto vedere Charles Leclerc davanti a tutti a Yas Marina vorrebbe dire che la Ferrari è tornata sul tetto del mondo. Da qui a fine novembre però la strada è lunga ed è meglio non farsi illusioni. Per adesso, quindi, è meglio riportare soltanto quanto accaduto a suo fratello Arthur che, proprio sul circuito emiro, si è aggiudicato, con due round d’anticipo, il campionato di Formula Regional Asia.

Il pilota schierato dalla Mumbai Falcons, che per l’occasione ha pure celebrato il titolo marche, ha fatto bottino pieno scattando dalla pole e portandosi a casa la corsa e il giro veloce. Un successo schiacciante, il suo, avendo già accumulato un margine di 65 lunghezze sul primo inseguito Pepe Marti.

Finito in top 10 in tutte le 13 manche disputate, con quattro vittorie, un secondo posto e tre terzi, il 21enne può quindi avvicinarsi con serenità all’avvio della stagione di Formula 3 che disputerà nuovamente con i colori del team veneto Prema.

Grande gioia per Arthur Leclerc

Accolto, come normale che sia in questi casi, con grande euforia dalla squadra sotto il podio, il monegasco non stava più nella pelle.

“Abbiamo avuto la possibilità di mostrare il nostro vero potenziale e questo risultato è il prodotto di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme“, ha commentato a caldo. “Mancano ancora due GP, per cui continueremo a spingere per chiudere in bellezza questa esperienza ed essere nella forma migliore in vista dei prossimi impegni“.

Buone nuove giungono anche da altri due membri della Ferrari Driver Academy. Lo svedese di origine bosniaca Diego Beganovic ha concluso in piazza d’onore, mentre l’inglese Oliver Bearman si è fermato in una discreta settima.