Marc Marquez glissa su Valentino Rossi: ecco il nostro rapporto

Marc Marquez parla del doppio infortunio, della nuova Honda RC213V e della nuova stagione senza Valentino Rossi.

Marc Marquez festeggia il suo 29° compleanno e si accinge a vivere una nuova stagione nel campionato del mondo di MotoGP, dopo due anni “sui generis” in cui ha dovuto affrontare un doppio infortunio. Prima l’incidente di Jerez nel 2020 che lo ha tenuto fuori dai giochi per una stagione intera, poi la caduta in allenamento nello scorso novembre che ha provocato un disturbo visivo che lo ha costretto a non salire in sella per due mesi.

Un lungo calvario che lo ha segnato nell’anima, non ancora finito fino a quando i risultati in pista non ritorneranno quelli di una volta. “Fino al 2019 toccavo il cielo, ero all’apice, poi ho visto l’altra faccia della medaglia, che sono gli infortuni”, racconta in un’intervista ad ‘AS’. “Il dolore cambia il tuo carattere, non mi era mai accaduto prima. E anche le persone intorno a me hanno sofferto”.

Marc Marquez e la nuova sfida in MotoGP

Tre interventi al braccio destro hanno provocato incertezza, la diplopia ha fatto il resto. Marc Marquez per diverse settimane ha temuto di non poter ritornare più in pista, di dover chiudere la sua carriera da pilota. L’attesa era snervante, il rischio di una operazione al nervo ottico più che reale, ma i medici hanno parlato di un “vero miracolo”. A gennaio è ritornato ad allenarsi in moto ed è arrivato ai test invernali di Sepang e Mandalika in una condizione quasi ottimale.

Il braccio continua a destare qualche problema, tanto che ha deciso di trasferirsi a Madrid nel 2022 per seguire un preciso piano di fisioterapia. “Verrà anche mia madre. Ho preso casa in periferia, in modo da stare lontano dal centro, mi hanno detto che c’è vita frenetica qui intorno. Ho già localizzato alcuni circuiti”.

Una nuova Honda per Marquez

Tra due settimane inizia il Mondiale e vedremo un pilota e un uomo diversi in sella alla Honda, così come è cambiata la sua RC213V. “È il cambiamento più grande che ci sia stato da quando sono in Honda… In questi ultimi due anni non sono stato praticamente in squadra e sono mancati i risultati. Ciò ha indotto Honda a fare un grande cambiamento per trovare soluzioni. È una moto che non si adatta in modo naturale al mio stile”.

Comincia anche una nuova era per la MotoGP, senza Valentino Rossi, il suo storico rivale con cui tanto ha battagliato in pista e fuori. “Come sapete non vado d’accordo con Valentino, ma non nascondo che senza di lui la MotoGP perde un’icona importante e un pilota che ha attirato tanti fan, ma la MotoGP continua”.