Valentino Rossi torna a girare in auto e lo fa in Francia: il Dottore ha pubblicato anche un breve video della sua giornata.

Dopo l’addio alla MotoGP, Valentino Rossi è concentrato sia sulla nascita della figlia che aspetta con Francesca Sofia Novello sia sulla nuova carriera con le quattro ruote.

Com’è noto da circa un mese, il nove volte campione del mondo correrà nel Fanatec GT World Challenge Europe con l’Audi R8 LMS GT3 del team WRT. Si tratta di un campionato di ottimo livello e guiderà per una squadra che si è mostrata molto competitiva negli scorsi anni.

Il Dottore ha avuto subito un buon feeling con Vincent Vosse, il patron della formazione belga, e non è servito tanto tempo per trovare un accordo. Anche se probabilmente la sua prima scelta erra gareggiare con la Ferrari, ha comunque trovato una sistemazione più che soddisfacente per il nuovo capitolo della sua vita professionale.

Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe: dove vedere le gare in diretta

GT World Challenge Europe 2022, Valentino Rossi sull’Audi R8 a Magny-Cours

Il GT World Challenge Europe inizierà nel weekend 1-3 aprile in Italia, guarda caso. Il primo round del 2022 si disputerà a Imola presso lo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Rossi vuole arrivare pronto all’appuntamento, il suo obiettivo è avere un buon livello di competitività fin da subito.

Intanto nella giornata di oggi ha effettuato un test al volante dell’Audi R8 LMS GT3 sulla pista di Magny-Cours. Non è la prima volta che la guidava, lo aveva già fatto in un altro test svoltosi a dicembre a Valencia. Quella fu una prima presa di contatto, mentre adesso il pesarese lavora seriamente per prepararsi alla stagione del GTWCE.

Valentino ha pubblicato suoi suoi profili ufficiali social un breve video nel quale lo si vede all’opera in Francia con la sua macchina dalla livrea quasi completamente nera, tipica da test. Proprio a Magny-Cours si svolgeranno anche le prove ufficiali pre-campionato nelle giornate del 7 e 8 marzo. Lo stesso circuito ospiterà pure il terzo round del calendario del campionato in programma il 13-15 maggio.

Valentino Rossi carico per il 2022: “Ecco il mio obiettivo con l’Audi”

Il test odierno è stato importante per Rossi, che ha bisogno di prendere confidenza maggiore con l’Audi R8 LMS GT3. Il suo desiderio è quello di fare una buona carriera anche come pilota automobilistico, sta prendendo con molta serietà l’impegno. Vedremo che risultati riuscirà a ottenere. Prima di iniziare il campionato avrà anche la grande emozione di diventare padre, manca ormai pochissimo.