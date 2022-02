Red Bull 2022, scatto rubato: l’auto è diversa (FOTO)

In gran segreto la Red Bull ha effettuato lo shakedown in pista con Verstappen. E sulla Rete è apparsa la prima foto della vettura 2022.

Mentre la Ferrari ha svelato in buona parte le sue carte, creando una certa sorpresa per le soluzioni adottate rispetto alla concorrenza, c’è chi come la Red Bull ha in pratica messo in atto una vera e propria presentazione “farlocca”. Un tentativo per depistare ancora di più gli avversari e creare un’attesa spasmodica di tutti, fan compresi, sulla propria monoposto. Ma cosa vorranno mai nascondere dalle parti di Milton Keynes?

Per il 17 febbraio era atteso il primo assaggio della pista per la nuova vettura 2022 Red Bull. E così è stato. Un test comunque top secret a Silverstone, praticamente nascosto ad occhi indiscreti. Ma a dire il vero non è stato così.

Che cos’è uno shakedown e le sue regole

Lo shakedown Red Bull, come quello già adottato dalle altre scuderie (oggi tocca alla Ferrari) ha lo scopo di far conoscere per la prima volta la nuova auto ai piloti. Per effettuarlo, le squadre da regolamento devono utilizzare uno dei due giorni di film disponibili, poiché i test fuori stagione sono vietati. E queste sono le uniche eccezioni alla regola.

Durante una giornata del genere, per una scuderia è possibile percorrere una distanza di massimo 100 chilometri con pneumatici dimostrativi appositamente forniti da Pirelli. Anche perché non c’è nessuna prestazione da cercare ma solo verificare che tutti i sistemi funzionino bene e che non ci siano problemi di sorta. Anche perché la prima giornata di test veri a Barcellona si avvicina e scoprire in Spagna che qualcosa non va in pratica rovinerebbe l’intera sessione di prove.

Il test Red Bull “svelato”

Secondo quanto riportato da RacingNews365, a scendere in pista con la RB18 è stato il solo Max Verstappen , che ha provato per qualche giro la vettura nel pomeriggio inglese. Infatti le condizioni meteo nella mattinata di Silverstone non sono state delle migliori e hanno costretto il team Red Bull a posticipare l’ingresso in pista.

Per l’olandese campione del mondo quasi 50 chilometri, mentre nessun giro per Sergio Perez, che ha avuto un imprecisato problema che lo ha costretto a rimanere fermo. Queste in teoria erano le uniche informazioni trapelate dal circuito, praticamente vuoto per evitare occhi indiscreti. Da Adrian Newey infatti ci si aspetta sempre qualche sorpresa particolare in merito alle sue creazioni e tutto questo mistero non fa altro che alimentare le voci di soluzioni eccezionali trovate per la nuova Red Bull e che non vuole svelare prima dei test ufficiali.

Ma su Twitter in mattinata è apparso un primo scatto rubato. La foto è molto sgranata, forse effettuata con qualche cellulare con uno zoom abbastanza spinto che ha sgranato decisamente l’immagine. Si vede però la vettura di profilo che gira sulla pista di Silverstone con Verstappen. Ed è possibile anche vedere qualche particolare. Da una prima valutazione, si nota un muso abbastanza lungo rispetto alla concorrenza, tale da sporgere fuori dalle ali, mentre le pance sono alte e strette, molto simili a quelle viste sull’Alpha Tauri. Ma per ammirarla meglio non resta che aspettare Barcellona. O nuove foto rubate.