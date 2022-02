Clamoroso: la Pirelli mette all’asta una vera F1 (FOTO)

Nelle ultime ore sul sito F1 Authentics è finita all’asta una F1 del 2018 marchiata Pirelli. Ecco le caratteristiche e il prezzo clamoroso.

Il sogno di ogni ragazzo o ragazza che ama i motori è quelli di avere nel proprio garage, o addirittura in camera, una F1. Ma non un modellino magari in grandi dimensioni, proprio una monoposto vera. Purtroppo si tratta di un desiderio per pochi, visto che le aste che riguardano vetture di F1 si contano sulle dita di una mano. E quando accadono, alcune vendite fanno registrare cifre da capogiro, solamente immaginabili dai “comuni mortali”. Ma forse qualche speranza adesso c’è. E l’ha data la Pirelli.

Nelle ultime ore infatti sul sito F1 Authentics, collegato proprio a quello ufficiale della F1, è apparso un annuncio davvero singolare quanto inaspettato. Infatti riguarda una monoposto, che finisce all’asta.

Una F1 “da soggiorno” all’asta

Vi diciamo subito però che non è una Mercedes che ha portato in pista Lewis Hamilton o la Red Bull con cui ha trionfato nell’ultimo campionato Max Verstappen. E neanche una Ferrari guidata da Charles Leclerc. Si tratta di una vettura di F1 marchiata Pirelli, sponsor ormai da anni e fornitore ufficiale delle gomme nel Mondiale. E’ una semplice showcar, che è stata esibita in tante occasioni e che in realtà non è funzionante.

Si tratta di una vettura di Formula 1 del 2018 e viene fornita con quattro pneumatici originali Pirelli. C’è anche un volante, ma da gioco, visto che quelli originali delle scuderie sono ben più complessi e da soli valgono migliaia di euro. Il telaio della showcar è realizzato in fibra di vetro e fibra di carbonio, ed è stato verniciato totalmente di nero ed è etichettato con il marchio ufficiale Pirelli. Non ha motore, perché semplicemente la monoposto era da esposizione. Il costo? Solo 25 mila sterline, più ovviamente tasse e spese di trasporto. Un affare a dire il vero per gli appassionati del genere, visto che le auto vere di Formula 1 costano decisamente di più e sono alla portata di pochi fortunati.

Gli ultimi precedenti

Si tratta solo dell’ultima monoposto di F1 finita all’asta negli ultimi anni, ma la prima a un prezzo accessibile. Solo nelle ultime settimane è finita all’asta a Parigi da RM Sotheby’s un’altra showcar ma piuttosto particolare, perché era la Ferrari F310 con cui Michael Schumacher ha debuttato con la casa di Maranello (quotazione tra i 60 e 100 mila euro). A gennaio invece è stata venduta la Renault R24 con cui Fernando Alonso ha corso nel 2004, raggiungendo il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Questa sì dal valore decisamente alto, visto che si è partiti da una base di 350 mila euro.

Lo scorso anno invece è stata venduta una copia della McLaren MP4-26 del 2011 guidata da Hamilton, con una base di partenza proprio di 25 mila euro. Ma se cercate vetture più datate, allora i prezzi lievitano decisamente. Quindi, se avete l’opportunità, meglio sfruttarla. L’asta si chiuderà il 28 febbraio!