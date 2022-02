RM Sotheby’s, asta da sogno: questa Mercedes venduta ad una cifra folle

La famosa casa d’aste RM Sotheby’s ha aperto il 2022 negli Usa con un evento che è andato ben oltre le aspettative. Anche grazie alle auto in vendita.

RM Sotheby’s è una delle case d’asta più famose al mondo. Tanti modelli unici di auto e moto sono passati qui. E ogni occasione di vendita diventa un evento davvero speciale. E lo è stato anche negli Usa, dove ha dato il via al suo calendario di aste dal vivo per il 2022. L’occasione è stata la 23a vendita annuale della casa in Arizona, ospitata nel lussuoso Arizona Biltmore a Phoenix. Un asta ancora una volta da record, viste le cifre che sono circolare.

In sole 24 infatti RM Sotheby’s ha raccolto 43,3 milioni di dollari, con il 95% di tutti i lotti venduti e gli offerenti registrati provenienti da 30 Paesi diversi. Dunque un vero evento Mondiale, merito anche dei pezzi che sono finiti all’asta. E molti dei quali meritavano davvero.

RM Sotheby’s, pezzi unici all’asta in Arizona

Cifre del genere non se l’aspettava RM Sotheby’s, che per l’occasione ha fatto segnare un 24% di nuovi clienti, segno che l’attesa per questa asta era davvero particolare. Anche perché ad essere vendute sono state delle auto davvero da sogno.

Quella che ha riscosso maggior successo è stata una Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing del 195, che è stata venduta per l’incredibile cifra di 6,8 milioni di dollari ed ha fatto segnare un nuovo record per RM Sotheby’s negli Usa. Questa particolare auto è stata una delle pochissime a mantenere il suo motore NSL da 3,0 litri e la carrozzeria in lega originale. Basata sulle auto da corsa W194 che ha vinto Le Mans, la 300 SL ha corso anche la Mille Miglia. La particolarità sta nella carrozzeria leggera, ma anche nell’utilizzo di molle da competizione più corte e ammortizzatori più rigidi rispetto a un’auto stradale.

A far furore anche una Duesenberg Model J Tourster del 1931, una delle auto americane più iconiche della sua epoca, che nei giorni di anteprima ha riscosso enorme successo, con fine interminabili. Grazie alla sua carrozzeria originale, quest’auto ha ricevuto un meticoloso restauro da parte di RM Auto Restoration, che ha utilizzato tutti i suoi componenti originali. Alla fine è stata battuta per 3,4 milioni di dollari, superando di gran lunga la cifra prevista da RM Sotheby’s per la sua vendita.

La terza vettura con il maggior incasso è stata una 300 SL Roadster, una delle sole tre auto fatturate nel 1964 e la terzultima 300 SL ad essere prodotta. L’auto ha avuto un solo proprietario dal 1971 al 2013 e ha ricevuto un restauro completo nel 2014. Il fortunato vincitore se l’è portata a casa sborsando 2,3 milioni di dollari.

RM Sotheby’s ha poi messo all’asta una supercar di fama mondiale, nata grazie alla collaborazione con una leggenda della musica, il premio Oscar e padre della musica dance Giorgio Moroder. Si tratta della Cizeta-Moroder V16T del 1988, uscita dalla fabbrica dal 1991 al 1995 e di cui viene stimato ne siano stati realizzati complessivamente una decina di esemplari prima della chiusura dell’azienda originaria. La macchina è stata venduta a 1,3 milioni di dollari.

E’ stata poi l’occasione per RM Sotheby’s per mettere all’asta due collezioni impressionanti: la collezione Tenenbaum, che comprendeva una selezione di supercar europee (tra cui una Porsche 918 Spyder del 2015) e che ha permesso di di ricavare 7,5 milioni di dollari, e quella di Terry Maxon, offriva una varietà di Ferrari classiche tra cui uno splendido esemplare di 330 GTS del 1967, venduta per 1,9 milioni di dollari.