Luca Marini e quel paragona con Jorge Lorenzo: “In Ducati mi odieranno”

Luca Marini cita Lorenzo dopo i test MotoGP svolti nel pre-campionato: fa una sorta di paragone tra sé e il maiorchino.

Dopo una stagione da rookie molto difficile, Luca Marini vuole dimostrare di meritare un posto sulla griglia MotoGP. In inverno si è preparato con grande impegno e nei test pre-campionato ha cercato di girare il più possibile per migliorare.

Nell’ultimo test in Indonesia ha siglato il terzo miglior tempo assoluto, un risultato che rappresenta un buon segnale, anche se non lo illude affatto. Il fratello di Valentino Rossi sa di avere tanto da fare per essere competitivo nel 2022.

Sicuramente il fatto di disporre di una Ducati Desmosedici GP22 lo può aiutare, ma deve metterci tanto del suo. Importante iniziare subito bene in Qatar, su una pista sulla quale la moto bolognese è sempre stata molto forte. Un fattore da sfruttare per iniziare positivamente la stagione.

MotoGP, Valentino Rossi diventa una serie tv: ecco quando uscirà

MotoGP, Luca Marini e il confronto ironico con Jorge Lorenzo

Marini si è detto abbastanza soddisfatto dopo l’ultimo test MotoGP svolto al Mandalika International Street Circuit: “Abbiamo subito lavorato bene e sono contento del mio potenziale. Dobbiamo lavorare sull’elettronica per migliorare sulla distanza di gara. Sul giro secco sono competitivo, però devo fare progressi sul passo”.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing sa dove deve compiere passi avanti per raggiungere un livello di competitività maggiore ed è fiducioso per la stagione 2022: “Il test è stato positivo, ho capito meglio la moto. Mi sento circa all’80%, ho ancora margine per crescere”.

Ducati MotoGP, Ciabatti non ci sta: nuove polemiche sulla regolarità della moto

Marini dice di sentirsi un po’ come Jorge Lorenzo per il fatto di fare diverse richieste alla Ducati per migliorare il suo feeling con la Desmosedici GP2: “Penso di essere peggio di Jorge Lorenzo. Faccio molte richieste e magari in Ducati mi odiano”.

Il fratello di Valentino Rossi ha grande voglia di riscatto, dopo il complicato 2021 da rookie. Sente di avere un po’ di pressione addosso, considerando pure che ha una moto ufficiale. Enea Bastianini, suo compagno lo scorso anno e adesso nel team Gresini, viene da un anno decisamente migliore del suo e invece guiderà una GP21.

Valentino Rossi, novità nel team VR46: ecco cosa è cambiato (FOTO)

Marini ci tiene a dimostrare sia di meritarsi la GP22 che in generale la presenza in MotoGP, visto che ha ricevuto anche critiche (spesso eccessive) per il suo passaggio in top class. Avendo fatto ottime cose in Moto2, ha meritato la promozione e ora tocca a lui far vedere di che pasta è fatto. Con un anno di esperienza alle spalle, può certamente fare meglio.