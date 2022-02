Valentino Rossi, la festa e gli auguri speciali per i suoi 43 anni (FOTO)

Per Valentino Rossi un compleanno speciale, passato in famiglia in attesa della figlia che sta per nascere. Tanti gli auguri, da tutto il mondo.

Avrà pure smesso lo scorso anno di divertire il mondo con la moto, ma l’affetto per Valentino Rossi continua. Il fenomeno di Tavullia, che il 16 febbraio ha festeggiato i suoi 43 anni, a festeggiato a casa con la compagna Francesca Sofia Novello, che proprio in questi giorni gli “regalerà” la primogenita (il cui nome è ancora top secret). Per il Dottore è stato il primo compleanno senza test MotoGP dopo tanti anni di Motomondiale. Anche se, in realtà sta preparando il suo nuovo debutto, stavolta tra le auto.

A regalargli degli auguri speciali sono stati un po’ tutti. A partire dai suoi fan, che hanno inondato i social di messaggi per il pilota italiano. E poi ovviamente gli amici di sempre, vip e non.

Valentino Rossi, scoppia la polemica: la spiegazione lascia tutti di stucco

Valentino Rossi, gli auguri speciali della “futura mamma”

Naturalmente quelli più speciali di auguri sono arrivati dalla compagna, che in un paio di post su Instagram ha regalato al pubblico non solo gli scatti della festa in casa con Rossi, con tanto di torta, ma anche di alcuni momenti di vita insieme. Il tutto accompagnato da un dolce messaggio: “My future, my forever… Buon Compleanno Amore Mio!!“.

Non potevano mancare poi gli auguri del fratello, Luca Marini, che ha postato una foto in cui abbraccia in pista Rossi, mentre l’Academy, suo grande progetto che continuerà ancora dopo il suo addio alla MotoGP, gli ha scritto “Buon compleanno Vale dalla famiglia!”.

“Noi siamo sempre con te e facciamo il tifo per te nella tue nuove avventure”, il messaggio speciale che gli ha voluto dedicare la Yamaha, la sua casa per tanti anni. E poi quelli degli amici di sempre, da Jovanotti, che ha scherzato un po’ postando una foto in cui i due dichiarano di festeggiare ancora i loro 15 anni, a Vasco Rossi, passando per la sua Inter, che però nel giorno del compleanno di Valentino Rossi ha regalato un dispiacere perdendo in Champions League contro il Liverpool.

Valentino Rossi, novità nel team VR46: ecco cosa è cambiato (FOTO)

E poi ecco arrivare anche gli auguri del nuovo team di Valentino, il WRT, che nel 2022 correrà nel GT World Challenge Europe a bordo di una Audi R8 LMS con il numero 46. Il Dottore gareggerà sia nella Coppa Endurance sia nella Coppa Sprint, per aprire un nuovo capitolo della sua vita.