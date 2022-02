Ritorno al futuro, la DeLorean sta per tornare: arriva in una veste inedita

Gli amanti della DeLorean avranno pane per i loro denti nel 2022. Il costruttore statunitense si è affidato ai social network per un importante annuncio.

La celebre auto protagonista del film “Ritorno al Futuro” è pronta a tornare. Per merito dell’ingegnere Stephen Wynne, proprietario dei diritti del brand dal 1995, la DeLorean prenderà vita e questa volta per convincere anche il mercato più scettico.

In linea con le esigenze attuali, l’auto sarà rigorosamente elettrica.

Come di consueto l’azienda fondata da John DeLorean a Detroit nel 1974 e con sede in Texas si affiderà alla creatività dell’Italdesign del nostro Giorgetto Giugiaro, ovvero a colui che la progettò per il cinema.

La speranza è che questa produzione faccia più successo della versione precedente visto che malgrado il gancio hollywoodiano, non convinse mai il pubblico all’acquisto.

A 54 anni dalla sua nascita la DMC-12 con apertura porte ad ali di gabbiano, che verrà conservata, ritornerà in pompa magna e con un nome aggressivo come DeLorean EVolved.

Il lancio è stato anticipato da un video della durata di appena 15 secondi postato sulle piattaforme sociali del marchio. L’utenza di riferimento sarà quella più abbiente. Non a caso a didascalia del teaser è presente l’hashtag #luxury. Dunque, nessun prezzo abbordabile per tutte le tasche. Il veicolo si inserirà nella fascia alta.

Pochi i dettagli tecnici diffusi al riguardo. L’unica apparente certezza è una collaborazione in essere con la Williams Advanced Engineering, reparto dedicato alla componentistica del celebre team di F1.

Sul fronte estetico dalla breve clip, tra l’altro piuttosto scura, si capta solamente la presenza del motivo V sulla mascherina.

Per le prossime settimane sono attese ulteriori informazioni tra cui la data di uscita di questo modello decisamente iconico.

