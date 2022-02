Smart #1, in arrivo il primo SUV del marchio: sarà una rivoluzione (FOTO)

Smart #1 rappresenta una svolta per il marchio tedesco: la crossover elettrica entrerà in produzione entro la fine del 2022.

Il marchio Smart sta per allestire una svolta con l’introduzione del crossover elettrico #1 che dà inizio ad una nuova era. Sarà prodotta in Cina con la collaborazione del gruppo cinese Geely che ha gestito lo sviluppo della piattaforma e del powertrain elettrico, la produzione in serie sarà avviata entro la fine del 2022.

Il costruttore ha diffuso le prime immagini camuffate della Smart #1 dopo aver portato a conclusione le sessioni di pre lancio necessaria prima di allestire la catena di montaggio. I test sono stati effettuati nell’estremo nord della Cina a temperature che si aggiravano intorno ai -40°C, condizioni estreme necessarie per provare la batteria e mettere a punto il BMS, il software che dovrà gestire l’accumulatore. Ma non solo, perché le superfici ghiacciate sono servite per affinare la dinamicità della vettura e calibrare al meglio gli ausili di guida.

Smart #1 rivoluziona la storia del marchio

La Smart #1 avrà dimensioni molto compatte, una lunghezza di 429 cm, un design fortemente aerodinamico e curato nei dettagli, a cominciare dalle maniglie delle porte a scomparsa e all’introduzione dell‘Active Grille Shutter, un sistema che permette di aprire e chiudere automaticamente il pannello posizionato sulla griglia del radiatore. Rispetto al concept non presenterà portiere ad armadio, ma il modello ad apertura tradizionale. Una vettura in tipico stile Mercedes Benz che vuol essere un capolavoro di ingegneria rivolto al futuro.

Mercedes, questo noto modello esce di scena: i fan non saranno felici

La crossover elettrica del marchio Smart sarà realizzata sulla piattaforma SEA per vetture elettriche ideata dal gruppo cinese della Geely, con un sistema a 800 V, un propulsore elettrico posteriore che dovrebbe garantire una potenza di erogazione pari a 204 CV. Ma la versione a trazione elettrica sarà ancora più prestante, arrivando fino a 326 CV, con la seconda unità elettrica posizionata sull’asse anteriore.

Ferrari spunta una rivoluzione: la carrozzeria che cambia colore (FOTO)

Saranno disponibili diverse declinazioni di batteria, ma in media la Smart #1 garantirà un’autonomia di 400 km. Per il brand con sede legale in Germania sarà un modello rivoluzionario che punta a conquistare nuovi segmenti di mercato, mettendosi al passo con i tempi per quanto riguarda la mobilità sostenibile.