Auto dell’anno 2022: tante sorprese in finale, ma non c’è un’italiana

Il 13 aprile a New York si assegnerà il 2022 World Car Of The Year (auto dell’anno). Tante sorprese e delusioni nelle varie categorie.

Siamo ai primi di febbraio e questo è il periodo in cui si va a comporre la lista delle auto che si contenderanno il premio 2022 World Car Of The Year, assegnato da un gruppo di giornalisti internazionali che trattano del mondo automotive. Il vincitore sarà rivelato in occasione del Motor Show di New York, in programma il 13 aprile, dove saranno messe in mostra anche la altre auto finaliste. Un premio questo che da sempre è vanto delle case automobilistiche e per cui c’è grande attesa.

Dieci le auto che hanno raggiunto la finale e sono Audi Q4 e-tron, Cupra Formentor (in copertina), Ford Mustang Mach-E, Genesis G70, Honda Civic, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX, Toyota GR86/Subaru BRZ.

Come funziona la scelta per l’auto dell’anno

Quella del 2022 è l’edizione numero 18 del premio su scala globale. Per assegnare il World Car Of The Year, ai giornalisti della giuria viene data la possibilità di testare su strada e votare tutti i 28 veicoli candidati nella fase preliminare. A novembre dello scorso anno, in un evento speciale per i media, sono state svelate le candidature finali.

Tra le auto in corsa spiccano la nuova Audi Q4 e-tron, il prodotto di punta della casa tedesca, ma anche la Formentor, il primo modello Cupra senza la collaborazione di Seat, che sta raggiungendo in Europa vendite al di sopra delle aspettative. La concorrenza asiatica però è molto folta, segno di quanto si sia fatto in termini di innovazione in questo ultimo anno. Ben due modelli Hyundai, con la Tucson che ha grandi chance di podio, ma occhio anche alla EV6 di Kia. Ma fa rumore l’assenza dalle auto in finale di vetture di grandi gruppi come Stellantis, Renault, Mercedes e BMW.

Le altre categorie

Oltre al premio assoluto del World Car Of The Year, comunque, sono presenti altre categorie con cinque candidate ciascuna. Per quanto riguarda il World Urban Car, dedicato alle vetture compatte, svettano la Dacia Sandero ma soprattutto i nuovi modelli di Opel e Toyota, il Mokka e Yaris Cross. Il World Luxury Car invece sembrano contendersi la vittoria Audi Q5 Sportback, BMW iX eMercedes EQS.

Per il premio di World Performance Car (per le auto ad alte prestazioni) fari puntati soprattutto su Audi e-tron GT e Porsche 911 GT3. la novità di questa edizione è il World Electric Vehicle of the Year che assegna il premio al modello elettrico più interessante. E a contenderselo ci sono auto davvero innovative.

In più, tutte le auto presenti nelle varie categorie sono state candidate anche per il World Car Design of the Year dove si valuta il design più interessante. Solo cinque però hanno raggiunto la finale.

L’ELENCO DELLE CANDIDATE

World Car of the Year

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86/Subaru BRZ

World Electric Vehicle of the Year

Audi e-tron GT

BMW iX

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Mercedes EQS

World Urban Car

Dacia Sandero

Opel Mokka

Renault Kiger

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

World Luxury Car

Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes EQS

Volvo C40 Recharge

World Performance Car

Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Porsche 911 GT3

Toyota GR86/Subaru BRZ

Volkswagen Golf GTI/R

World Car Design of the Year

Audi e-tron GT

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Mercedes EQS