Arriva lo yacht con la Bugatti omaggio: è incredibile (VIDEO)

Uno studio romano ha presentato il progetto di uno yacht di lusso che può trasportare anche una Bugatti. E c’è un motivo.

E’ possibile viaggiare per mare e portarsi dietro la propria auto? Sì, se si va con un traghetto. Ma farlo con uno yacht personale è tutta un’altra storia. Peccato però che sia un sogno per pochi eletti, anzi per pochissimi. Ma c’è chi ha progettato un mezzo simile, che a bordo però porta con se non una semplice utilitaria ma una supercar da sogno, una di quelle vetture da togliere il fiato, che fanno subito colpo: la Bugatti.

A realizzare questo progetto è stato Pierpaolo Lazzarini, designer italiano proprietario dell’omonimo studio con sede a Roma. Per ora è solo su carta, anzi in video 3D, ma il concept è pronto per essere realizzato. Ed è di rara bellezza.

Auto dell’anno 2022: tante sorprese in finale, ma non c’è un’italiana

Lo yacht Xenos, un lusso per pochi

Il progetto dello studio Lazzarini si chiama Xenos. Il pezzo forte è ovviamente lo yatch di lusso, lungo 39,9 metri, progettato per garantire prestazioni al top, servizi di ogni tipo, compreso quello di spostarsi in auto una volta attraccati in un porto.

Secondo l’autore, saranno due le versioni dello Xenos sarà disponibile in due versioni: una come veicolo privato da diporto, che prenderà il nome di “Hyperyacht“, una come mezzo per il trasporto di passeggeri (“Seajet piercer“). Sarà possibile poi personalizzare il mezzo con due, tre o quattro motori, per una potenza complessiva variabile che può andare dai 7.300 e 15.000 cavalli. Il mezzo potrà raggiungere in pratica la velocità di 90 nodi: praticamente una F1 del mare.

La prima versione dello yacht prevede un grande salone panoramico sul ponte principale e al livello inferiore, tre cabine che, come dimensioni, sono in pratica tre appartamenti, cucina e soggiorno. La Seajet Piercer può ospitare invece fino a 180 passeggeri sistemati in diverse classi come per i voli intercontinentali. A poppa, invece della jacuzzi, ci sarà invece una piattaforma per ospitare un elicottero o un drone.

Xenos si fa notare poi per i materiali con cui è costruito, in larga parte alluminio e carbonio, materiali leggeri e performanti. Sulla copertura un sistema di pannelli solari garantisce energia quasi completamente pulita allo yacht, che viene venduto in versione ibrida o 100% elettrica con un’autonomia di navigazione che può raggiungere quasi le 8 ore. Diversi poi i settaggi di navigazione, con lo yacht che al massimo della potenza può volare letteralmente sulla superficie del mare grazie a speciali lamine che innalzano lo scafo. Speciali poi le finestre, che riconoscono l’intensità della luce esterna e lasciano entrare a bordo solo la giusta quantità.

RM Sotheby’s, asta da sogno: questa Mercedes venduta ad una cifra folle

Una Bugatti come “omaggio”

Il costo di uno yacht simile? Davvero un lusso che in pochi si potranno permettere, visto che è di 39 milioni di euro. Ma se doveste decidere di fare questa pazzia, ecco che in regalo c’è anche un’auto speciale: una Bugatti Chiron, che da sola ne costa 3 di milioni. E che può trovare tranquillamente posto nello yacht.

La Chiron, che prende il nome dal pilota monegasco Louis Chiron, fu presentata al Salone dell’automobile di Ginevra il 1º marzo 2016. E’ un’auto da sogno, con carrozzeria in lega di carbonio e design avveniristico. Può disporre di una potenza massima di 1500 CV (1103 kW), per una potenza specifica di circa 187,5 CV/litro, con una coppia massima di 1600 Nm a partire da 2000 giri/min. In pochi secondi si può arrivare a oltre 400 km/h. Insomma, si può andare veloci per mare…e per terra.