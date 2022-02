Un noto blogger ha fatto esplodere la sua BMW M5 Competition. La vettura in questione ha un valore enorme ed è andata in pezzi.

Al peggio non c’è mai fine, verrebbe da dire. Il mondo della Rete molto spesso ci regala dei personaggi decisamente “fuori di testa”, in tutti i sensi. Se poi i protagonisti mettono al centro delle loro folli azioni anche auto o moto, lo spettacolo è assicurato. Infatti non sono pochi i blogger che sul web hanno un seguito di migliaia di persone, se non milioni, solo per le loro azioni su due o quattro ruote. Ma ce n’è uno che è assurto alle cronache per azioni decisamente particolari, che non riguardano prodezza su strada o pista.

Si tratta del blogger russo Mikhail Litvin, star del web in patria ma anche con diversi proseliti all’estero. Il ragazzo ha caricato sul suo canale YouTube un video in cui è protagonista di un’azione davvero molto particolare, che vede al centro la sua nuova vettura, una BMW M5 Competition da 137 mila euro.

La BMW non è la prima fuoriserie sfasciata dal blogger

Lo youtuber russo, che sul suo canale ha raggiunto addirittura 8,6 milioni di iscritti, non è nuovo a bravate di dubbio gusto che vedono purtroppo protagoniste auto da sogno. Stavolta però è andato ancora oltre con i suoi insani gesti. Infatti ha letteralmente fatto saltare in aria la sua BMW. Il tutto per commemorare un “amico scomparso”.

Nel video si vede Litvin arrivare su una montagna innevata con la BMW M5 Competition nera. E già qui, visti i dettagli, si capisce che per quell’auto i minuti sono davvero contati. Infatti il ragazzo tira fuori una tanica di benzina e, dopo aver cosparso la vettura di benzina, si mette a debita distanza e con un arco inizia a lanciare frecce infuocate verso la BMW. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, però Litvin, forse per puro caso, fa centro. E la macchina si trasforma in una enorme palla di fuoco, con mille pezzi che volano in aria sotto i suoi occhi e di alcuni amici. Il sospetto però è che l’enorme palla di fuoco sia dovuta al fatto che il russo abbia caricato la vettura di esplosivo, che ha amplificato l’esplosione.

Secondo i media locali, l’auto era di proprietà di uno dei suoi amici e Litvin l’avrebbe fatta saltare per omaggiare un amico morto alla guida di una BMW M4 Competition lo scorso anno a Mosca. Di sicuro però il vlogger ha sfruttato il tutto per aumentare le sue visualizzazioni. Infatti in pochi giorni ha raggiunto il video qualcosa come 6,2 milioni di visualizzazioni. E come se non bastasse nel video si vede chiaramente come Litvin abbia rischiato grosso: diversi i rottami lanciati in aria, con alcuni pezzi che hanno sfiorato lui e i suoi “compagni di bravate”. Poi il vlogger si è allontanato dal luogo dell’esplosione a bordo di una macchina anni ’70, tipica della classe operaia russa.

I poco onorevoli precedenti

Ma il vlogger non è nuovo a questi episodi di follia. Già tempo fa Mikhail Litvin aveva attirano l’attenzione con video eclatanti. Il primo è datato ottobre 2020, quando diede fuoco alla sua Mercedes-AMG GT 63 S, un’altra vettura da sogno. In quell’occasione inscenò una protesta perché, a detta sua, era rimasto deluso dal servizio d’assistenza della casa tedesca.

Qualche mese dopo poi Litvin, caricato a mille dai milioni di clic effettuati dai suoi “seguaci”, si ripetè con un video meno “esplosivo”: infatti inscenò all’interno di una concessionaria Porsche un incidente, andando a schiantarsi con una Taycan nuova di zecca sulla vetrata dell’edificio. L’azione però era chiaramente una messinscena, che comunque acchiappò ancora più pubblico.