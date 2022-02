F1, Vettel e quella decisione ancora da prendere: ormai è una tradizione

Sebastian Vettel ha concluso la sua prima stagione in Aston Martin con un bottino di 43 punti. Troppo poco per un quattro volte campione del mondo che ha ancora tanta voglia di vincere.

Il 2022 può essere un anno determinante per il futuro di Sebastian Vettel. Quest’ultimo ha deciso di vivere una terza fase di carriera importante, dopo le esperienze in Red Bull e Ferrari, sposando il progetto Aston Martin. La AMR21 è stata un fiasco totale, essendo l’erede della velocissima RP20. Sulla base del progetto copia incolla Mercedes, le aspettative per un ritorno di alto profilo del marchio Aston Martin nel 2021 erano altissime.

La verdona, invece, ha tradito le aspettative della famiglia Stroll, ma anche del quattro volte campione del mondo tedesco. Nonostante sia arrivato sul podio nel Gran Premio di Azerbaijan, alle spalle dell’ex Racing Point Sergio Perez, Sebastian Vettel non ha mai trovato il feeling giusto con la vettura di Gaydon. Stesso discorso vale anche per Lance Stroll che ha ottenuto nove punti in meno del nativo di Heppenheim.

In Ungheria, nel 2021, Sebastian Vettel ha visto privarsi della possibilità di raccogliere un’altra seconda posizione a causa di un errore dei suoi tecnici. Il tedesco è stato squalificato per l’insufficiente quantitativo di carburante trovato nel serbatoio della sua AM durante i controlli tecnici post GP. Su due tracciati storici come Monaco e Spa-Francorchamps, il #5 ha ottenuto due buoni piazzamenti, arrivando in entrambi i casi al quinto posto.

Sebastian Vettel in cerca di riscatto

Il tedesco ha chiuso la stagione al dodicesimo posto nella graduatoria mondiale con soli 43 punti. La vettura è la stata tra le più deludenti della scorsa annata e, probabilmente, i tecnici hanno spinto sul progetto 2022, compromettendo quello 2021. L’Aston Martin ha i mezzi finanziari per continuare ad investire nel reparto tecnico e consegnare ai suoi piloti un’auto all’altezza del loro talento. Per Sebastian Vettel si tratterà di una stagione da dentro fuori che probabilmente segnerà anche il suo futuro nel Circus.

Dopo le esperienze in Red Bull e in Ferrari il quattro volte campione del mondo vuole lasciare un segno importante anche nel team inglese, magari vincendo la sua prima corsa nel 2022. Nel giorno della presentazione della AMR22 un raggiante Sebastian Vettel ha dichiarato: “Non vedo l’ora di entrarci, ci saranno così tante cose da scoprire. E’ stato un incredibile progetto. La preparazione fisica è stata ottima al Rally Championship Legend. Dove saremo è difficile dirlo in questo momento, è tutto nuovo ma vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno. Vogliamo gareggiare più avanti rispetto al 2021“.

“Dobbiamo essere pazienti per un altro po’ di giorni. Non vedo l’ora di vedere dove saremo. Non so ancora come la chiamerò. Solitamente lo decido ad inizio stagione insieme ai meccanici. Il nome dipenderà da come si lascerà guidare l’auto. Dobbiamo vedere anche come la vettura risponderà con le nuove mescole. Vedremo e scopriremo tutto a breve, è solo una questione di giorni“, ha concluso l’ex driver della Ferrari.