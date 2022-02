Il manager Ducati, Davide Tardozzi, è protagonista di una vicenda social molto particolare e ironica. Colpa di uno scatto “malandrino”.

La MotoGP è tornata ad accendere i motori per i primi test stagionali. Dopo Sepang, il paddock si è spostato in Indonesia, sulla nuova pista che debutterà in questa stagione. Un avvio tutt’altro che semplice, visto che i piloti hanno dovuto fare i conti nel primo giorno con un asfalto decisamente sporco e viscido, che ha reso ancor più insidioso questo esordio.

Anche per questo secondo appuntamento, le varie case si studiano per capire le novità portate in pista. Insomma è una lotta non solo sui tempi ma anche dal punto di vista tecnico. Per non parlare poi della sfida a livello politico, come capita fin troppo spesso in F1. E in mezzo a queste contese (per ora verbali) c’è sempre di mezzo la Ducati.

Tardozzi-Honda, un siparietto social senza polemiche

Sono già diverse le polemiche che hanno visto al centro la Rossa di Borgo Panigale e in particolare Davide Tardozzi, ancor prima che inizi il Mondiale. Una di queste riguarda quella con KTM. Per il manager della Ducati la Rookies Cup rappresenta per la casa austriaca il modo per mettere le mani su tutti i giovani talenti che potrebbero arrivare nel Motomondiale. Una frase che non è piaciuta ai vertici KTM, che hanno risposto per le rime facendo riferimento ai soldi sborsati dalla Rossa per prendere i suoi talenti.

In realtà poi a molte case presenti in MotoGP non va giù il fatto che la Ducati si presenti al via del Mondiale con otto moto, cosa che in passato è stata negata da Dorna agli altri competitor. L’accusa, non troppo velata, è quella di aver creato un canale privilegiato con l’organizzazione del Mondiale dopo l’ingresso di Borgo Panigale nella MotoE.

Stavolta però Tardozzi è finito al centro di una vicenda alquanto bizzarra. Sappiamo tutti che all’interno del paddock ci si muove, per fare in fretta, con degli scooter. Alcuni messi a disposizione del circuito, altri invece personali delle varie scuderie e che ovviamente, essendo sponsorizzati, vengono utilizzati dai membri dei team in maniera quasi esclusiva. Negli ultimi test però il povero Tardozzi l’ha combinata grossa.

Un obiettivo infatti lo ha colto in fallo, mentre si muove con uno scooter “avversario”: si tratta di una Honda, in particolare di un X-ADV 150. L’immagine del Team Manager Ducati Corse in MotoGP su un mezzo non “rosso” ha ovviamente scatenato l’ironia social, che è stata sfruttata alla grande proprio dalla casa dell’ala dorata. Tanto che sul profilo Instagram del team HRC è comparsa una storia in cui si vede lo scatto di Tardozzi e si legge “Ti stai godendo la potenza della Honda, Davide?”. Uno scherzo sì, ma che fa riferimento anche alla potenza del motore Ducati, da sempre nel mirino degli avversari. Vedremo ora se Tardozzi risponderà per le rime. In pista.