MotoGP, Pecco Bagnaia in estasi: dichiarazione d’amore alla Ducati

Il pilota torinese, Pecco Bagnaia, non potrebbe chiedere di più. La Ducati è una moto da sogno e il team è pronto a sostenere la sua cavalcata mondiale.

Se Pecco Bagnaia riuscirà a gestire la pressione di dover lottare per il titolo mondiale sarà tra i più accreditati contendenti alla corona della stagione 2022. Il torinese ha chiuso alla grande lo scorso campionato, conquistando quattro delle ultime sei gare della stagione. La caduta a Misano nel secondo appuntamento sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, per una scelta azzardata delle mescole, ha tolto l’opportunità all’italiano di lottare fino alla fine per il titolo iridato.

Il feeling trovato sulla Desmosedici GP21 nella seconda parte della scorsa stagione può far stare sereni anche gli uomini della squadra corse ufficiale. La moto 2022, rivista in alcuni dettagli importanti, rappresenta una evoluzione del bolide dello scorso anno, già ai massimi livelli. Il torinese ha dimostrato di riuscire a interpretare meglio le caratteristiche del mezzo rispetto al compagno di squadra Jack Miller.

Oltre alla voglia di riscatto del compagno di squadra australiano, Pecco Bagnaia dovrà attenzionare la crescita dei piloti del team Pramac. Jorge Martin e Johann Zarco hanno già ottenuto ottimi risultati la scorsa annata e la Pramac è più una seconda squadra che un vero e proprio team satellite. Gli avversari saranno agguerriti, a partire da Marc Marquez che vorrà tornare a lottare per il titolo mondiale. Fabio Quartararo, invece, cercherà di difendere la corona iridata conquistata nel 2021.

L’emozione di Pecco Bagnaia

La presentazione della Desmosedici GP22 ha messo in luce l’affiatamento e la determinazione nella squadra corse ufficiale. La Rossa di Borgo Panigale non si è nascosta e ha spinto su innovazioni tecnologiche per inseguire il sogno di conquistare il titolo in classifica piloti. Dopo due stagioni al vertice dei costruttori, l’obiettivo è quello di primeggiare in entrambe le graduatorie nel 2022.

Pecco Bagnaia, visibilmente eccitato per la sfida che lo attende, ha dichiarato: “Sono cresciuto con l’idea e con la voglia di poter arrivare un giorno ad essere un pilota. Questo è il mio secondo anno nel team ufficiale. Sono sempre stato mosso da questa cosa e mi ha sempre dato una grande spinta per poterci arrivare un giorno. Una cosa fondamentale per me entra nel box è sentire l’aria serena. Ho bisogno di avere un legame forte con le persone con cui lavoro. Si scherza con tutti, si ride con tutti, ma nel momento di essere seri si fa un lavoro perfetto, più di così io non posso chiedere“.