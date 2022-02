Test SBK a Portimao: Razgatlioglu da record, il bilancio finale

A Portimao si è conclusa la due giorni di test, prima sfida a distanza tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu: il bilancio finale.

La due giorni di test Superbike a Portimao si è conclusa sulla falsariga della scorsa stagione: Toprak Razgatlioglu svetta al comando con un super crono che rappresenta il nuovo record del circuito. Jonathan Rea insegue a breve distanza, la Ducati con Alvaro Bautista si piazza al terzo posto. Ancora una volta il campione in carica della Yamaha stupisce in sella alla R1 e si accredita come grande favorito per il titolo 2022.

Nella prima giornata Jonathan Rea e la sua Kawasaki Ninja si sono imposte con il best lap. Dopo i test di Jerez di gennaio e dicembre il sei volte iridato ha potuto perfezionare alcuni aggiornamenti, tra cui nuove strategie di elettronica e un nuovo assetto di telaio. Il motore non subirà modifiche, ma le impostazioni che gravitano intorno al propulsore sono state riviste. Alla vigilia del campionato 2021 il motore della Kawasaki non è stato omologato, costringendo il KRT a lasciare invariate alcune regolazioni che non hanno certo aiutato le prestazioni di Rea.

Razgatlioglu si riconferma al comando

Nella seconda giornata Toprak Razgatlioglu è tornato a fare la voce grossa: 1’39″616, un tempo inarrivabile per tutti. Per il pilota turco della Yamaha si è trattato della prima uscita dopo la vittoria del titolo iridato dello scorso novembre al Mandalika Circuit. “Per me è stato un test molto positivo. Abbiamo lavorato su nuove impostazioni di elettronica, abbiamo trovato le giuste impostazioni. Ma c’è ancora molto da migliorare. Solo quando abbiamo trovato un buon assetto ho provato a guidare più veloce”.

In una occasione ha anche incrociato il diretto rivale Jonathan Rea in curva 1: “Johnny ama i combattimenti tanto quanto me. Abbiamo iniziato molto bene la stagione, speriamo che continui così”. Anche per questa stagione lo scontro si preannuncia molto serrato e darà vita ad uno show spettacolare che saprà tenere testa al Mondiale MotoGP.

Per Alvaro Bautista si è trattato della seconda uscita con la Ducati Panigale V4R. Primi due giorni di test lo scorso novembre a Jerez, subito dopo l’ultimo round in Indonesia che ha messo fine al suo capitolo con la Honda. Terzo tempo nella combinata dei test a Portimao, alla Ducati forse manca ancora qualcosa per tenere il passo dei due big. Ma il pilota spagnolo necessita di macinare ancora chilometri sulla Rossa emiliana: sarà solo questione di tempo, poi il WorldSBK ci regalerà una sfida a tre senza precedenti.

La top-5 dei Test a Portimao:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:39.616

2. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:39.851

3. Alvaro Bautista, Ducati, 1:40.055

4° Alex Lowes, Kawasaki, 1:40.335

5° Andrea Locatelli, Yamaha, 1:40.674