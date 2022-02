Mooney VR46, Valentino Rossi one man show? Ora c’è una data

Svelata la data della presentazione del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Sarà una giornata ricca di sorprese e personaggi del motorsport.

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi sarà tra gli ultimi a presentare la nuova squadra e le livree. Dopo la prima uscita del 2022 nel test Irta di Sepang, con Luca Marini che ha concluso 11° e Marco Bezzecchi 16°, arriva il comunicato ufficiale che annuncia la tanto attesa data.

L’appuntamento è fissato alle 12:00 del 24 febbraio, quando saranno presentate entrambe le squadra impegnate in classe regina e nel campionato Moto2. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del team Mooney VR46. Luca Marini e Marco Bezzecchi toglieranno i veli alle livree delle loro Ducati Desmosedici, con il ‘Maro’ che potrà beneficiare delle ultime specifiche ufficiali, mentre il ‘Bez’ avrà a disposizione l’ultima versione 2021, alla pari di Bastianini e Di Giannantonio del team Gresini Racing.

L’inizio di stagione del team Mooney VR46

Sarà una giornata ricca di sorprese e partecipazioni, presente tutto il management del Team e di Mooney, quindi è prevedibile anche la presenza del nove volte campione del mondo Valentino Rossi in veste di Team Owner. Non ci sono altri dettagli in merito, quindi sarà un appuntamento all’insegna delle sorprese che di certo non mancheranno. Quando la VR46 progetta qualcosa lo fa sempre in grande e anche il 24 febbraio non sarà da meno.

Intanto i due alfieri Marini e Bezzecchi in questi giorni sono in Indonesia, dove dall’11 al 13 febbraio saranno impegnati nell’ultimo test ufficiale preseason sul nuovo circuito del Mandalika. Nel primo test in Malesia Luca ha avuto qualche problema nella prima giornata a causa di contrattempi tecnici che lo hanno costretto a sostare ai box a lungo. Nella seconda giornata la pioggia nel finale ha impedito di provare un time attack.

Tutto sommato un buon inizio di stagione per il team Mooney VR46, il team manager Pablo Nieto ha tracciato un bilancio positivo. “Sono contento di quanto fatto in Malesia. Bene Luca che ha ritrovato il feeling dopo una giornata un po’ complicata. Ha focalizzato l’attenzione sul set up e le cose sono andate meglio. Bezzecchi ha iniziato a lavorare sin dallo shakedown raccogliendo molti dati che si sono rivelati molto utili per il vero e proprio test dove ha potuto provare la nuova moto con le gomme Michelin da bagnato – ha aggiunto Pablo Nieto -. Siamo una squadra giovane, ma sono molto contento di tutto il gruppo”.