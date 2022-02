F1, Lando Norris arriva l’annuncio della McLaren: ecco cosa hanno deciso

Lando Norris, tra i più interessanti talenti della F1, ha rinnovato con la McLaren sino al 2025. Porte chiuse per le altre squadre.

La F1 inizia a comporre il mosaico di piloti che gareggeranno nelle prossime stagioni. Uno dei giovani talenti più interessanti e seguiti del momento è Lando Norris, che ha concluso la stagione 2021 al sesto posto tra i piloti, alle spalle della Ferrari di Carlos Sainz e davanti a quella di Charles Leclerc.

Il britannico è stato beffato dall’ex compagno di squadra in McLaren proprio nel gran finale di Abu Dhabi, ma per motivi non dipendenti dalla propria volontà. Il team di Woking, stabilmente terza forza per gran parte della stagione, ha subito un rovinoso calo dopo il Gran Premio di Russia, in cui Lando aveva stampato la prima pole della propria carriera.

L’entourage di Zak Brown ha preferito concentrarsi totalmente sul 2022, annate in cui debuttano le F1 ad effetto suolo che saranno molto diverse da quelle del recente passato. La McLaren presenterà il proprio bolide motorizzato Mercedes tra soli due giorni, e da quanto dicono le indiscrezioni si tratterà di un progetto molto interessante.

Al suo fianco, Norris troverà ancora una volta Daniel Ricciardo, con cui ha nettamente vinto il confronto nel 2021. Tuttavia, la gioia della vittoria se l’è presa proprio l’australiano, impostosi a Monza proprio davanti al giovane compagno di squadra. Il resto della stagione ha visto comunque Lando quasi sempre davanti, a volte anche con un grande distacco. A Monaco, ad esempio, i due hanno concluso la gara staccati di un giro.

Mercedes, si copia la Ferrari? Novità clamorosa in arrivo sull’auto (FOTO)

F1, Norris rinnova con la McLaren fino al 2025

Lando Norris e la McLaren hanno annunciato che resteranno insieme in F1 sino al 2025. L’accordo è stato ufficializzato poco fa e comunicato sui canali social del team di Woking, che si è così assicurata la permanenza del giovane talento britannico per altri quattro anni. Un’ottima notizia per i sostenitori della squadra inglese, che ha davvero puntato tutto su di lui.

Norris ha commentato la notizia del suo rinnovo: “Le squadre sono fatte dalle persone ed io qui mi sento come se fossi a casa mia. Sono cresciuto in questo team e mi sento parte di un viaggio importante, che stiamo affrontando tutti insieme. Nel 2021 è stato fatto un altro grande passo avanti, sia per la mia carriera che nelle prestazioni del team e sento che qui abbiamo tutto l’impegno e gli investimenti necessari per lottare per le vittorie ed i titoli in futuro“.

Hamilton è tornato davvero: prima visita dell’anno alla Mercedes

Lando resterà in F1 con la McLaren, ed ha confermato di non aver mai avuto dubbi nella sua squadra: “Tutto questo mi dà una fiducia enorme per il futuro, e dunque è stata una decisione naturale quella di proseguire il nostro rapporto per le prossime quattro stagioni“. Per gli altri team, dunque, si chiude una porta importante, anche se i contratti in F1 possono essere firmati e stracciati alla velocità della luce. Lando punta tutto sulle frecce arancioni con l’obiettivo di sognare in grande.