Valentino Rossi, in arrivo una sorpresa per gli appassionati del Dottore

Nonostante il ritiro, Valentino Rossi è sempre al centro della scena del motorsport. Ora è in arrivo uno speciale sulla sua carriera su DAZN.

Negli scorsi giorni sono andati in scena i test della MotoGP a Sepang, ed il grande assente era Valentino Rossi. Il “Dottore” non sarà presente al Gran Premio del Qatar del 6 marzo, appuntamento che aprirà le danze per la stagione 2022 del Motomondiale. Si tratterà della prima gara che segue il suo ritiro, e non vederlo in pista sarà sicuramente strano.

Dal 1996 in avanti, il nove volte campione del mondo non ha quasi mai saltato una gara, se non per l’infortunio del 2010 al Mugello o per la positività al Covid-19 registrata nel corso dell’estate del 2020. Ora, invece, bisogna davvero accettare che è finita davvero, che il rider più amato di tutti ha deciso di dire basta e che con le due ruote non avrà più nulla a che fare, almeno nel ruolo di pilota.

Gli amanti di Valentino Rossi potranno seguirlo nel mondo delle auto, visto che nel 2022 prenderà parte al Fanatech GT World Challenge, campionato popolarissimo di GT3 dove è inclusa anche la 24 ore di Spa. L’evento si disputa alla fine di luglio, ma la tappa iniziale sarà ad Imola il primo di aprile.

C’è da aspettarsi un buon esodo dei suoi sostenitori da Tavullia e dalle zone limitrofe, vogliose di abbracciare il loro campione all’esordio in una nuova avventura. Certamente, rispetto al passato più recente, tutto sarà diverso, ma non ci sarà più la pressione e la stanchezza mentale che aveva caratterizzato le ultime stagioni. Aver cambiato aria, a ben più di 40 anni, non può che fare bene al fenomeno pesarese.

MotoGP, Marquez spaventa la concorrenza: l’obiettivo è chiarissimo

Valentino Rossi, in arrivo uno speciale su DAZN

Valentino Rossi si è ritirato lo scorso 14 novembre dopo il Gran Premio di Valencia, e con il suo addio i media si sono scatenati con interviste, programmi speciali e contenuti inediti. Il #46 giallo più famoso del mondo non si è fatto mai negare alla stampa, concedendo molto tempo a coloro che volevano conoscerne fino in fondo i segreti ed il lato umano più profondo e sconosciuto.

Da questo sabato DAZN, la piattaforma di streaming sportiva leader a livello mondiale, offre un nuovo speciale per gli amanti del motociclismo, vale a dire”Valentino Stories“. Si tratta di una serie di documentari incentrati sulla figura del fenomeno italiano di Valentino Rossi. Attraverso nove momenti che hanno segnato la sua carriera e che lo hanno reso un mito nello sport delle due ruote, il documentario svela aneddoti finora sconosciuti, dalla mano della sua cerchia più stretta, come il suo assistente Uccio.

MotoGP, Pecco Bagnaia in estasi: dichiarazione d’amore alla Ducati

Tra i partecipanti ci saranno anche il designer di caschi Aldo Drudi o il suo ex capo dell’equipaggio, Jeremy Burgess. Partecipano anche altri piloti con cui ha gareggiato fianco a fianco dentro e fuori pista, come Jorge Lorenzo, Casey Stoner o Jorge Martínez Aspar. Si tratterà di un momento imperdibile per tutti gli appassionati.