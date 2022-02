MotoGP, Marquez dopo le 2 cadute: ecco come sta

Marc Marquez è tornato a prendere parte ad una sessione ufficiale della MotoGP, girando nei test di Sepang. Ecco le sue parole in Malesia.

Dopo un periodo terribile, Marc Marquez è ufficialmente tornato in pista assieme ai suoi colleghi nei test invernali della MotoGP che stanno andando in scena a Sepang. L’otto volte campione del mondo è salito in sella alla sua Honda per prendere confidenza con il mezzo, chiudendo in ottava posizione la prima giornata di prove.

Il nativo di Cervera ha girato in 1’59”287, rimediando quasi un secondo di ritardo dalle Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales che hanno dominato la scena. Nonostante il grande gap, la notizia buona per Marquez è che è risultato il più veloce tra i piloti della Honda, precedendo di 66 millesimi il compagno di squadra nel team ufficiale, vale a dire Pol Espargaro.

La MotoGP non può prescindere da un personaggio del calibro di Marc, che vuole far capire sin da subito le sue intenzioni. Lo spagnolo è caduto in ben due occasioni, alla Curva 9 ed alla Curva 15, ma per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche. Quando al lavoro che sta svolgendo la Honda, Marquez ha girato con due RC213V 2022 ma con diverse versioni aerodinamiche, confrontandola anche con una moto 2021.

Diverso l’impegno di Pol Espargaro, impegnato soltanto con il nuovo modello. In casa Honda c’è molto da fare, il ritardo dalla concorrenza si era allargato notevolmente nell’ultima stagione e solo i miracoli del funambolo iberico avevano consentito ai giapponesi di festeggiare tre vittorie nel 2021, arrivate al Sachsenring, ad Austin e nella seconda tappa di Misano.

MotoGP, Marquez è soddisfatto dopo la prima giornata

Marc Marquez può ritenersi felice del ritorno in pista. L’otto volte iridato, che vanta ben sei titoli in MotoGP conquistati tra il 2013 ed il 2019, non ha lamentato problematiche fisiche, cosa che invece era accaduta, seppur in minima parte, nei test privati andati in scena a Portimao qualche settimana fa.

Lo spagnolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in un comunicato stampa diffuso dalla Repsol Honda HRC, nel quale ha raccontato le sensazioni di guida: “Ho trovato molto gratificante il fatto di essere tornato in pista dopo un periodo così complicato. La giornata è stata molto dura e lunga“.

“Mi sento bene con la moto e, finalmente, ho avuto una giornata di lavoro normale dopo tanto tempo. Mi è sembrato di essere abbastanza veloce, anche se ho commesso qualche errorino che però non ha avuto grandi conseguenze. La nuova moto rappresenta un grande cambiamento rispetto a quella del passato, ma non possiamo ancora trarre grandi indicazioni. Sento che è già migliore ma dobbiamo studiare bene i dati“.

Marquez ha già le idee abbastanza chiare su come procedere: “Dobbiamo capire i nuovi limiti della moto, sarà importante fare degli stint più lunghi domani per avere delle risposte più chiare“. La MotoGP è felice del rientro dello spagnolo, che farà di tutto per tornare a lottare per il titolo dopo anni di sofferenze.