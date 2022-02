Massa e Glock ancora in Brasile dopo il 2008: incredibile coincidenza

Massa e Glock correranno insieme: dopo il finale del GP del Brasile 2008 i due saranno in pista a Interlagos.

Sicuramente la più grande delusione di Felipe Massa è stato perdere il titolo di Formula 1 nel 2008. In quell’anno aveva davvero la possibilità di coronare il suo grande sogno e proprio all’ultima gara nel suo Brasile lo ha visto svanire.

L’allora pilota della Ferrari fece tutto il necessario a San Paolo, vincendo la gara e trovando nel compagno di squadra Kimi Raikkonen, nell’ex rivale Fernando Alonso e in Sebastian Vettel degli “alleati”. Tuttavia, ciò non bastò.

All’ultima curva dell’ultimo giro Lewis Hamilton superò Timo Glock e prese sia il quinto posto che il mondiale. Una beffa atroce per il brasiliano, che sul podio di Interlagos non si è potuto godere come voleva il successo ottenuto nel GP.

Massa e Glock compagni di squadra in Brasile

Nel post GP e negli anni seguenti non sono mancate critiche da parte di alcuni tifosi della Ferrari che ritengono che Glock potesse resistere a Hamilton, evitando il sorpasso. In realtà, il tedesco allora in Toyota non poteva fare nulla. Stava girando con gomme da asciutto su pista bagnata e non aveva modo di contrastare la manovra del pilota McLaren. Anche se fosse riuscito a non farsi passare in curva, poi in rettilineo sicuramente sarebbe stato compiuto il sorpasso.

Massa non ha mai addossato alcuna responsabilità a Glock. Molto onestamente ha sempre riconosciuto che il tedesco non poteva fare niente per impedire di essere scavalcato da Lewis. I rimpianti del brasiliano sono più per i cinque zeri messi assieme nel corso del campionato, quelli sono stati veramente decisivi per la sorte della sua corsa al titolo.

A ulteriore testimonianza del fatto che Massa non ha nulla contro Glock, nelle scorse ore è stato ufficializzato che i due correranno insieme proprio sulla pista dell’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, quartiere di San Paolo, nella gara inaugurale del campionato brasiliano Stock Car. Si divideranno una Chevrolet Cruze. Appuntamento al 13 febbraio.

Felipe ha già corso in tale competizione nel 2021, totalizzando 88 punti e chiudendo con il 24esimo posto in classifica. Dopo l’addio alla F1 a fine 2017, non ha fatto abbandonato le corse. Ha disputato due annate in Formula E e poi è tornato a gareggiare nel suo Brasile. Ora è pronto a rifarlo a San Paolo con Glock, che la Formula 1 la lasciò al termine del 2012 per passare in DTM.