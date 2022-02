Hamilton ha deciso: anche dalla Mercedes un segnale sul futuro (FOTO)

Messaggio social della Mercedes per Hamilton: un altro possibile indizio per il futuro.

Dopo mesi di silenzio totale, Lewis Hamilton è tornato a farsi sentire e lo ha fatto tramite i social network. Sui suoi profili ufficiali ha scritto: “Me n’ero andato, ora sono ritornato“. Un messaggio che fa ben sperare.

Infatti, per diverse settimane si è arrivati a ipotizzare un ritiro del pilota inglese a causa dei noti fatti del GP di Abu Dhabi. Né da lui né dalla Mercedes erano giunte smentite su questi rumors trapelati in grande quantità. Il fatto che quel clamoroso scenario non venisse negato, ha fatto pensare che si potesse persino realizzare.

In realtà, molti hanno anche sostenuto che il silenzio del sette volte campione del mondo di Formula 1 fosse solamente una strategia e che non celasse nessun eventuale pensiero di ritirarsi o di prendere un anno sabbatico. Un modo per far parlare comunque di sé e di mettere magari un po’ di pressione alla FIA, attaccata dopo la gara di Yas Marina e chiamata a fare qualche cambiamento per il futuro della F1.

Mercedes F1, il bentornato a Lewis Hamilton

Il fatto che Hamilton sia tornato a scrivere sui social network viene visto come una conferma del fatto che nel 2022 sarà regolarmente sulla griglia di partenza della Formula 1. Nonostante le varie voci ritirare sul possibile ritiro, era difficile credere che il driver britannico avrebbe abbandonato la Mercedes quando ormai non c’era la possibilità di trovargli un degno sostituto.

Avesse voluto veramente fermarsi, lo avrebbe fatto prima della fine del 2021. In ogni caso, con un mercato piloti ormai delineato, sarebbe stato complicato per la scuderia di Brackley rimpiazzarlo. Avrebbe potuto promuovere Nick de Vries dalla Formula E, ma il 27enne olandese non ha mai corso in F1. E richiamare Valtteri Bottas, che ormai aveva firmato con Alfa Romeo Sauber, sarebbe stato difficile.

Alla fine, tutto è bene ciò che finisce bene. Salvo colpi di scena che nessuno si aspetta più, Hamilton gareggerà nel 2022 e darà la caccia all’ottavo titolo mondiale. Questo obiettivo è un altro motivo per il quale pochi credevano che veramente pensasse al ritiro. Veramente uno così affamato di vittorie poteva farsi da parte e rinunciare a diventare il pilota più vincente di sempre? No.

Intanto anche la Mercedes, oltre ai suoi tifosi, ha voluto commentare la ricomparsa del suo campione sui social network: “Bentornato Lewis Hamilton”. Adesso appuntamento al 18 febbraio con la presentazione della nuova macchina 2022, poi dal 23 al 25 primo test a Montmelò (Spagna).