In Ferrari si lavora per il 2023: ecco quando la vedremo in pista (VIDEO)

In Ferrari si sta lavorando alacremente in preparazione al rientro in pompa magna a Le Mans. A breve verrà svelata anche la nuova GT3.

Tutto è pronto per il rientro della Rossa tra i prototipi, nuova bandiera della presidenza Elkann che ha spinto per spezzare un’assenza cominciata una cinquantina di anni fa. Nella base di Maranello i preparativi fervono e già in aprile potremo vedere in azione la nuova 296 GT3, nata partendo dalla 296 GTB. Per l’attesissima hypercar, invece, si dovrà aspettare il prossimo giugno.

Come riferito da Andrea Coletta, responsabile di entrambi i progetti, la LMH verrà messa in moto per la prima volta entro luglio, così da iniziare subito a lavorare per la stagione 2023.

Ferrari F1-75, arriva un primo assaggio: è già musica (VIDEO)

Il programma della Ferrari per il grande rientro

In stretta collaborazione con il team Oreca, il Cavallino ha investito grandi risorse per questo comeback nelle gare di durata e in fabbrica si respira grande eccitazione in vista dei primi chilometri da macinare sul tracciato privato di Fiorano, antipasto di un vero e proprio programma di test che verrà stilato successivamente dai tecnici.

Orgoglioso del fatto che l’intero progetto sia stato sviluppato in zona Modena, il dirigente ha promesso che la macchina sarà “bella, veloce e grandiosa”.

“Credo che si distinguerà nello stile rispetto alle altre della categoria”, ha sottolineato a Motorsport.com. “In passato non era così. Le auto erano simili“.

Mancando da un bel po’ dal mondo endurance, è chiaro che la Scuderia soffrirà più della concorrenza, o meglio avrà bisogno di più tempo per prendere le misure, capire ed adattarsi.

“E’ normale che troveremo una Toyota forte perché è in questa serie con due anni di vantaggio rispetto a noi, ma spero che nella seconda metà del 2022 si possa lavorare bene nelle prove che avremo a disposizione“, ha aggiunto ricordando come la concorrenza sarà agguerrita e composita tra WEC, IMSA e Le Mans.

Ferrari, hai mai pensato a quanto costa fare un pieno? La cifra è incredibile

“A mio avviso è comunque fondamentale andare a gareggiare dove sono presenti tanti costruttori“, ha quindi chiosato evidenziando una strategia che punta al successo in pista per smuovere il suo mercato produzione.