Altro che fake news: l’auto volante è pronta per essere prodotta (VIDEO)

Il concept di auto volante di Klein Vision è il primo che sembra destinato a breve alla produzione di massa. Ecco di cosa si tratta.

L’auto volante è da decenni uno dei sogni ricorrenti dell’industria automobilistica. Negli anni se ne sono visti di progetti ma sembra che uno possa vedere davvero la luce. Parliamo del concept di Klein Vision, che nelle scorse ore ha ottenuto dall‘Autorità per l’Aviazione Civile della Slovacchia il certificato ufficiale di aeronavigabilità per la AirCar. Insomma siamo vicini a una svolta epocale, con la produzione di questa auto volante che rivoluzionerà il modo di muoversi.

La licenza è stata ottenuta dopo aver completato con successo di 70 ore dei rigorosi test di volo compatibili con gli standard dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), con oltre 200 decolli e atterraggi. “La certificazione di AirCar apre la porta alla produzione di massa di auto volanti molto efficienti”, ha detto Stefan Klein, inventore e leader di Klein Vision.

L’auto volante è realtà

Dall’avvio del progetto nel 2017, il team di Klein Vision ha visto all’opera ben 8 specialisti, che dopo oltre 100 mila ore di lavoro sono riusciti a convertire i disegni di progettazione in modelli matematici con calcoli di analisi CFD. Poi l’auto volante è passata ai test in galleria del vento. Ed ecco che dopo una serie di test sul campo è arrivato l’ok, che porterà alla produzione di massa entro 12 mesi.

Si tratta di un’auto sportiva convertibile in grado di cambiare volto in meno di tre minuti, passando dal toccare i 160 km/h ai 2.500 metri di altezza quando prende il volo. Per ora è solo un modello biposto, per il quale è necessaria, oltre che la patente, anche la licenza di pilota. Il modello è dotato di motore BMW da 1.6L alimentato a benzina, che si trova nei cofani di Mini Cooper S e BMW 118i. Quando è in aria, l’auto volante muove un’elica posteriore che permette di volare a una velocità di crociera di circa 190 km/h. Ma già si sta lavorando a un mezzo che possa arrivare anche a 300 km/h, con un’autonomia di mille chilometri e che permetta di portare quattro persone a bordo.

L’idea dei progettisti comunque è quella di usare le AirCar per gli spostamenti a corto raggio, sfruttando la doppia dimensione di un mezzo che presenta ali retrattili e coda pieghevole.

“L’autorità di trasporto ha monitorato attentamente tutte le fasi dello sviluppo di AirCar dal suo inizio nel 2017 – ha detto René Molnár, direttore della divisione dell’aviazione civile (autorità di trasporto della Slovacchia) -. La sicurezza del trasporto è la nostra massima priorità. AirCar combina le migliori innovazioni con misure di sicurezza in linea con gli standard Easa. Definisce una nuova categoria di auto sportiva e di aeromobile affidabile. la sua certificazione è stata un compito impegnativo e affascinante”.

Quella della Klein Vision non è l’unica auto volante prodotta. Infatti attualmente sono diversi i prototipi che hanno ottenuti ottimi risultati. C’è in particolare un altro mezzo che conta sulla certificazione dell’EASA per muoversi sulle strade europee ed è Pal-V Liberty. Si tratta di un tre ruote che può ospitare un passeggero oltre al pilota e, quando è su strada, ripiega sul posteriore l’elica e i piani stabilizzatori per il volo. In aria può viaggiare a quasi 180 km/h, con 400 km di autonomia, mentre su strada il limite è di 160 km/h e può percorrere circa 1300 km. E già si parla di costi che andranno dai 299.000 euro per la Sport Edition ai 499.000 euro per la Pioneer Edition.