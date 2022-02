Una normale passeggiata nelle strade di Londra per poco non si tramuta in tragedia: distrugge la sua Ferrari in diretta.

Va bene potersi comprare una Ferrari nuova di zecca e decidere di mostrarla non solo ai passanti, ma anche al web. Ma siamo di fronte all’ennesimo video di una Ferrari distrutta. Che almeno i proprietari facciano più attenzione.

Pur avendo soldi sia per comprarne una che per ripararla, non c’è certo bisogno di sfasciarle, ed il consiglio è molto semplice: se non siete in grado di guidarle, almeno andate piano. Diversamente da un video girato a Milano, dove è un Suv a smontargli la Ferrari, qui è il proprietario stesso a fare un guaio bello grosso.

Distrugge la Ferrari dopo pochi metri

In realtà se il protagonista di oggi non si fosse preso la briga di filmare tutto dall’interno della propria vettura, stenteremmo a credere alla propria versione dei fatti. Questo perché per fortuna, non sembrava correre tantissimo con la sua Ferrari 812 Superfast, ma è proprio per questo che vedendo le immagini, quasi non ci spieghiamo come abbia fatto a distruggere il suo gioiello.

I danni non possiamo vederli e quantificarli, perché non vediamo la vettura dall’esterno, come per esempio invece, siamo capaci di capire quanto sia distrutta la macchina del portiere, Federico Marchetti, ma il botto lascia intendere che anche chi ha girato questo video, qualcosina al carrozziere di fiducia dovrà lasciarla. Ora, da come ne parliamo sembra che ci fosse un po’ di ironia nei confronti del conducente, ma giudicate voi stessi.

Il video, ci riporta nelle strade di Londra, in una giornata abbastanza uggiosa, quasi da tradizione britannica. Il proprietario della nostra 812 Superfast inizia le sue riprese andando dritto e fermandosi anche ad un semaforo rosso, come si deve. Poi riparte e si direbbe che acceleri un po’, ma davvero minimamente, quanto consentito da una strada cittadina, ma non conosciamo i km/h perché non riusciamo a leggerli dal cruscotto. Ad ogni modo, lui perde improvvisamente il controllo, sbandando e per poco non travolgendo un ciclista. Fortuna che nessuno si sia fatto male, ma dall’auto esplode l’airbag, ed i danni sono sicuramente cospicui.

A seguire, il video dello schianto di cui abbiamo appena letto: