Il solito pazzo Ricciardo: sul braccio si fa il tatuaggio di Fernando Alonso!

Ricciardo, tra i piloti più divertenti del paddock della F1, si è presentato in conferenza stampa con un regalo davvero singolare

Daniel Ricciardo non smette di stupire. Il pilota è uno dei più simpatici ed eclettici del paddock della Formula 1. E anche ad Abu Dhabi, per l’ultimo appuntamento iridato del 2021, non ha smentito la propria fama.

Ogni anno i piloti di Formula 1 organizzano un “Secret Santa”, un Babbo Natale segreto in cui si scambiano regali a vicenda. E per l’australiano stavolta è toccato il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Un tipo che, in quanto a scherzi, non è da meno.

Lo stranissimo regalo di Alonso a Ricciardo

Infatti l’asturiano, oltre a una bottiglia di vino, ha regalato a Ricciardo anche qualcosa di inatteso. Si tratta di alcuni tatuaggi temporanei con la faccia del due volte campione del mondo disegnata sopra.

Un regalo in perfetto stile Alonso ma anche in quello di Ricciardo, tanto che il pilota della McLaren non ha perso tempo e si è presentato con uno di questi tatuaggi con la faccia di Alonso addirittura nella conferenza stampa dell’ultimo GP della stagione. E questo non ha fatto altro che scatenare le risate dei giornalisti presenti.

Daniel, il burlone della F1

Il pilota australiano non è nuovo a certi tipi di goliardate. Lo sa bene il suo compagno in McLaren Lando Norris, con il quale ha vissuto momenti davvero ironici durante la stagione, con tanto di riprese finite sui social.

A Suzuka nel 2017, celebre fu lo scherzo rifilato a Lewis Hamilton, che sul podio lasciò incustodito (e sbloccato) il suo telefono. E Ricciardo fu lesto a farsi una foto con una faccia buffa, che finì immediatamente sulle stories dell’inglese. Altra vittima dei suoi scherzi o delle battute è stato l’ex compagno in Red Bull Max Verstappen, a volte oggetto anche di frasi davvero “hot” (che è meglio non riportare ma che troverete facilmente sul web).

