Perché Leclerc parlava già bene italiano prima di arrivare in Ferrari?

Avrete notato che Charles Leclerc parla perfettamente italiano dal suo primo giorno in Ferrari. Ecco come ha imparato.

In Formula 1 vige sicuramente per motivi di convenzionalità, l’inglese, ma non crediamo che tra piloti ed ingegneri, siano costretti tutti a parlarlo ogni volta. Infatti, basta semplicemente incontrare qualcuno che parla la tua stessa lingua ed il gioco è fatto, ed in F1 non è così difficile.

Ad esempio sia Charles Leclerc che Toto Wolff parlano correttamente in italiano. E quindi ad un uomo dello staff Ferrari sarà capitato di conversare col numero 1 Mercedes nella sua lingua, tranquillamente, così come già da prima di arrivare in rosso, poteva farlo Leclerc. Il monegasco, conosceva già la lingua italiana, prima di essere un pilota Ferrari.

Charles Leclerc ed il suo perfetto italiano

Essendo nato nel Principato di Monaco, ovviamente il pilota ventiquattrenne parla francese, ma conosce bene anche l’inglese e da quanto abbiamo potuto ascoltare in tre anni di interviste, perfettamente l’italiano. Anzi, stando ai social, a meno che non abbia un suggeritore, possiamo tranquillamente dire che Charles scrive anche correttamente, nella lingua di Dante.

Probabilmente, aveva già iniziato a studiare qualcosina ed anche a parlarlo per motivi personali, ma la prima cosa da sapere è che Charles fu accostato prestissimo ai colori Ferrari, dove più volte avrà ascoltato la lingua che si parla pure a Maranello. Preso sotto l’ala protettrice di Jules Bianchi, dopo la sua morte, Charles seguì le orme del padrino arrivando in Ferrari Driver Academy, dal suo attuale procuratore: Nicolas Todt.

Ma non è tutto. Se abbiamo parlato di motivi personali, è perché il ragazzo di Monaco era anche fidanzato con una bella ragazza italiana. Prima infatti di conoscere Charlotte Siné, il ventiquattrenne ha avuto un amore storico. Si tratta di Giada Gianni, storica fidanzata napoletana del monegasco. La bionda italiana viveva nel Principato di Monaco ed è lì che conobbe il pilota. Probabilmente è stata lei ad impartire le prime lezioni di italiano al giovane Charles.