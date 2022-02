Come mai chi compra un’auto sceglie determinati colori e quali sono stati i più venduti al mondo ed in Europa nel 2021.

Probabilmente, se avete acquistato una nuova auto nell’anno che è passato da poco, vi ci rivedrete. Ci sono stati infatti dei colori, come sempre, più venduti di altri, per quanto riguarda le auto nuove. Ecco quali e coma mai, sono stati i più venduti del 2021.

Naturalmente, ogni anno le statistiche versano su alcune preferenze e quelle riguardanti i colori, potrebbero dipendere anche direttamente dalla classifica dei modelli più venduti del 2021. Questo, perché tutti i modelli hanno il loro colore più economico. Secondo la Axalta, i tre colori più scelti dell’anno scorso nel mondo, sono stati il bianco, il nero ed il grigio. Quello più gradito, ha avuto poi al suo interno una divisione ulteriore di scelta, il Solid White al 21%, con il Pearl White che si è preso il 14%. Tutto il resto, suddiviso nelle altre colorazioni.

Come mai sono questi i colori di auto più venduti

Attenzione però, perché parliamo di scelte su scala mondiale. In Europa invece, l’istituto di ricerca ha trovato come colore “vincitore” il grigio, per il terzo anno consecutivo. Il grigio prende il 27% contro il 23 del bianco, il 22 del nero e l’11 del blu, più poi tutte le altre. Il bianco però spopola nel continente americano, lato Nord, mentre al Sud è più scelto il color argento.

E sapete quante auto bianche sono state vendute nel 2021 in Cina? Il 50% del totale, seguite da nero e grigio. Ma come mai quando ammiriamo l’auto che ci piace, siamo poi spinti verso un colore in particolare? In Italia, un vecchio sondaggio vide scegliere grigio, bianco e nero perché secondo gli automobilisti erano i colori più sobri ed eleganti. Ma sembra che ogni colore corrisponda più da vicino ad un compratore.

Infatti il nero è scelto da chi preferisce muoversi di mattina ed è più dinamico. Il bianco invece è per chi ama le linee della propria auto e però, preferisce uscire nelle ore serali. Il blu invece è amato da chi vuole mostrare stile e professionalità, mentre ovviamente il rosso viene indicato come il colore della passione ed invece l’azzurro, della pacatezza. Questo però, per chi sceglie senza se e ma, però c’è anche da ricordare il fattore portafoglio. Infatti per molte marche di vetture, i colori lontani da quelli classici (i più scelti), vengono pagati con un sovrapprezzo sulla cifra finale. Per questo spesso, i prossimi proprietari leggendo il listino preferiscono direttamente il colore più “possibile”.