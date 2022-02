Alvaro Bautista difende il Mondiale Superbike: “Non è Serie B”

Bautista si schiera in difesa del Mondiale Superbike, non ritenendolo affatto un campionato di Serie B rispetto alla MotoGP.

C’è stato un lungo periodo durante il quale la Superbike è stata considerata un’alternativa alla 500/MotoGP e creava un grande interesse. Le tribune erano piene di tifosi e in pista c’erano grandi lotte, con piloti diventati vere leggende. Poi qualcosa è cambiato.

Il prodotto SBK difficilmente può essere valorizzato a pieno se a gestirlo è la stessa società (Dorna Sports) che si occupa anche del Motomondiale, dunque della “concorrenza”. Dal 2013 è così e non sono in pochi a ritenere che il WorldSBK sia ormai una sorta di campionato di Serie B, seppur stagioni come la 2021 insegnino che è ancora possibile vivere ancora tante emozioni guardando le gare della categoria.

Superbike vs MotoGP: la posizione di Alvaro Bautista

Alvaro Bautista, che corre in Superbike dal 2019 dopo una lunga militanza in MotoGP e nelle altre classi del Motomondiale, è stato interpellato proprio sul suddetto tema. Il campionato delle derivate è di Serie B? Lui nega: “Non è di Serie B – ha detto a Motorsport.com – è semplicemente un campionato diverso. In MotoGP ci sono prototipi, in Superbike derivate di serie. Il mio modo di lavorare è lo stesso, cambia che il paddock è più rilassato e amichevole, nonostante la concorrenza”.

Bautista ci tiene a evidenziare che si tratta di categorie diverse e dunque è un errore fare un paragone. E aggiunge anche una differenza tra i due campionati: “In MotoGP c’è più pressione, ma i weekend in Superbike sono più faticosi. C’è un programma serrato già dal sabato con libere, Superpole e Gara”.

La MotoGP sicuramente rappresenta il top nel mondo delle corse motociclistiche su pista, però sarebbe un errore denigrare il Mondiale SBK. Il pilota del team Aruba Racing Ducati ritiene che ci sia una griglia di tutto rispetto: “Il livello dei piloti è alto. Penso un top rider del Mondiale Superbike possa lottare per i primi cinque posti in MotoGP”.

Il fatto che Bautista si sia rivelato subito velocissimo all’esordio nel WorldSBK ha spinto molti a pensare che per un buon pilota proveniente dalla MotoGP fosse una passeggiata. Ma non è così. Anche se il livello non è lo stesso della categoria regina del Motomondiale, comunque il livello è buono e per vincere serve dare il massimo costantemente.