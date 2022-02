Raul Fernandez esalta Dani Pedrosa: in KTM gongolano

Fernandez spende parole di grande elogio per Pedrosa, spiegando la sua importanza.

Nel 2022 la KTM porta in MotoGP due rookie, Raul Fernandez e Remy Gardner, grandi protagonisti nello scorso campionato Moto2. Entrambi correranno per il team satellite Tech3, disponendo comunque di moto che di base saranno le stesse di quelle della squadra ufficiale.

Se a Mattighofen hanno fatto bene i compiti sulla nuova RC16, i due esordienti potranno fare una buona prima stagione in top class. Importante essere bravi ad adattarsi e avere la giusta dose di pazienza, non andando in affanno se i risultati auspicati non arrivano subito. I tre giorni di shakedown a Sepang sono stati utili in vista del confronto con il resto della griglia MotoGP nelle giornate del 5 e 6 febbraio, sempre sul circuito malese.

Remy Gardner, frecciata a Raul Fernandez: MotoGP, già prime scintille

KTM MotoGP, Raul Fernandez elogia Dani Pedrosa

Il team Tech3 ha ormai grande esperienza in MotoGP e può dare un grande aiuto a Fernandez e Gardner. Ma c’è anche un’altra figura che può risultare importante per i due rookie: Daniel Pedrosa. Il collaudatore KTM quest’anno ha anche un ruolo di supporto nella preparazione dei piloti e i suoi consigli possono essere molto preziosi soprattutto per chi esordisce nella top class.

Pedrosa in questi giorni è in Malesia per i test e nelle tre giornate di shakedown ha dato il suo aiuto. Fernandez, che ha sorpreso a Sepang, si è detto molto felice di poter contare su un pilota come Dani: “Sono soddisfatto dei tre giorni, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Sono migliorato giro dopo giro. Ho parlato con Pedrosa e mi ha aiutato in tanti aspetti, la sua opinione è importante e grazie a lui posso migliorare. È un sogno lavorare con Dani”.

L’apporto del test ufficiale KTM è fondamentale per il pilota madrileno, che ammette di chiedergli consigli quando ne ha bisogno e questi si rivelano spesso utili: “È speciale averlo nel box. È un grandissimo pilota, quando è un problema mi rivolgo a lui e lo ascolto. È bello quando mi dà consigli, perché poi miglioro. Non parliamo di punti specifici della moto, ma in generale”.

KTM trema: le parole su Acosta fanno pensare, c’è la Honda dietro?

Pedrosa è un punto di riferimento per i piloti della casa austriaca. La sua grande esperienza e conoscenza della RC16 rappresentano un bagaglio da cui attingere per fare progressi ed elevare il proprio livello di competitività.