Marc Marquez a Sepang con un dubbio: “Mi servirà a capire”

Dopo tre mesi difficili Marc Marquez ritorna in sella alla sua Honda RC213V. Ma resta ancora qualche dubbio sulla sua salute.

Marc Marquez è arrivato in Malesia nella giornata di martedì per partecipare al primo test stagionale del 5 e 6 febbraio sul circuito di Sepang. Dopo tre mesi di incertezze causate dalla diplopia, in cui ha rischiato di saltare la preseason e l’inizio del Mondiale, il fuoriclasse catalano può tirare un sospiro di sollievo.

Le visite mediche sostenute durante l’inverno hanno consigliato una terapia conservativa fino ad arrivare alla risoluzione del problema senza necessità di entrare in sala operatoria. Sul suo blog presente sul sito web Repsol Honda, Marc Marquez ha ripercorso le ultime settimane: “Se dovessi scegliere una parola per definire il mio inverno, non saprei quale scegliere. La verità è che ci sono stati alti e bassi, ma forse basterebbe dire che è stato un inverno molto difficile”. Ha trascorso diverse settimane senza poter salire in sella, fino a gennaio quando i medici hanno dato l’ok per ritornare in moto.

Marquez a Sepang per uscire dal tunnel

Dall’inizio il dottor Sánchez Dalmau, che già lo aveva seguito nel 2011, aveva detto che serviva tempo e pazienza, definire una data per il recupero era impossibile. Fortunatamente Marc Marquez ha ripreso il 100% del potenziale della sua vita ed è pronto per entrare in azione con la sua Honda RC-V e capire a che punto è lo sviluppo del nuovo prototipo. Ma l’uscita dal tunnel è ancora da concludere, perché il braccio destro non è ancora al top della forma. E negli ultimi tre mesi non si è potuto allenare come avrebbe voluto.

Sabato e domenica sarà in pista a Sepang, la sua ultima apparizione in sella alla RC213V risale a Misano-2 dello scorso anno, quando ha collezionato la terza vittoria stagionale. “Nelle ultime settimane ho fatto motocross, ho guidato una CBR 600, ho fatto go-kart… All’inizio soffrivo, ma mi sentivo meglio. Il test di Sepang mi aiuterà a capire meglio a che punto sono fisicamente e a confrontare come è cambiato il mio braccio dall’anno scorso. Sarà anche utile vedere il lavoro svolto da HRC con la nuova moto e vedere a che punto siamo. Non vedo l’ora che arrivi il caldo della Malesia perché odio il freddo, quindi non vedo l’ora di girare. Ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato”.