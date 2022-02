Crossway by Iveco, un bus unico al mondo per la Croce Rossa

Ivecobus ha realizzato un bus unico al mondo che viene messo a disposizione della Croce Rossa Italiana ed è stato già impiegato sul territorio.

In dotazione alla Croce Rossa Italia un bus unico nel suo genere al mondo. Si tratta del Crossway di Ivecobus, azienda dell’orbita di Iveco Group (MI: IVG) leader nella fabbricazione di autobus e bus granturismo, che ha ideato un nuovo veicolo speciale ad alto biocontenimento. Può trasportare in massima sicurezza fino a 41 persone potenzialmente contagiose oltre a 6 membri dell’equipaggio, per tragitti delimitati, come in aeroporto, oppure da queste aree verso case di ricovero o di cura.

Il Crossway di Ivecobus è già stato impiegato in alcune occasioni in Calabria per motivi di urgenza. Ha una lunghezza di 12 metri e monta un motore Cursor 9 di FPT Industrial. All’interno è presente la grande caratteristica inedita, formata da una camera a pressione negativa che funge da involucro per il vano passeggeri, dove vige una pressione differente rispetto all’esterno e che evita la fuoriuscita di aria se non appositamente filtrata. Il personale esterno a bordo può monitorare continuamente la pressione all’interno del reparto a bordo, la temperatura, lo stato dei filtri e la saturazione di anidride carbonica.

Crossway Iveco bus, ulteriori dettagli straordinari

Ma questo specialissimo bus elenca ulteriori dettagli che lo rendono unico al mondo. A cominciare dai servizi igienici all’interno dell’area a biocontenimento, l’illuminazione notturna, un sollevatore elettroidraulico per le carrozzine, vetri oscurati per preservare la privacy degli occupanti.

Ducati Panigale V2: serie limitata dedicata a Troy Bayliss

Si tratta di un veicolo che merita grande attenzione da parte dei reparti sanitari e delle strutture annesse, che probabilmente non resterà unico nel suo genere vista la particolare utilità che può rivestire questo Crossway di Ivecobus. Specialmente in particolari periodi di pandemia come questi.

Nissan JUKE Kiiro: versione limitata ispirata al film ‘The Batman’ (FOTO)

Domenico Nucera, President, Business Unit bus di Iveco Group, sottolinea l’importanza del traguardo raggiunto con la realizzazione di questo mezzo. “Siamo molto orgogliosi che la Croce Rossa Italiana abbia scelto uno dei veicoli di punta di Ivecobus per la realizzazione di un veicolo così speciale per la prima volta al mondo. Siamo certi che questo speciale veicolo ad alto biocontenimento offrirà un importante contributo per ridurre il rischio di contaminazione, garantendo il trasporto di numerosi pazienti in totale sicurezza”.